Зеленский назначил предпринимателя из «Слуги народа» секретарем Национального инвестиционного совета

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский, который несколько дней назад сделал кадровые назначения в Нацгвардии и Государственной пограничной службе, обновил персональный состав Национального инвестиционного совета и внес изменения в положение об этом органе. Секретарем совета назначен предприниматель Давид Арахамия.

Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Арахамия Давид Георгиевич, также известный под псевдонимом Давид Браун — украинский политик, предприниматель, общественный деятель и волонтер. Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 4 в списке. Он родился в Сочи (Россия), окончил Европейский университет. Соучредитель международной IT-компании Template Monster.

Согласно документу, Национальной инвестиционный совет возглавляет президент Владимир Зеленский.

Зеленский исключил должность председателя Верховной Рады из инвестсовета. В новый состав совета вошли 29 человек. В частности, премьер Владимир Гройсман, министр финансов Оксана Маркарова, вице-премьер Степан Кубив, министр юстиции Павел Петренко, заместитель главы АП Вадим Пристайко, глава НБУ Яков Смолий, два советника президента, главы международных корпораций.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.

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