Украина

Зеленский назначил главу Нацгвардии и руководителя Госпогранслужбы: что известно об этих людях

Президент Владимир Зеленский в четверг, 13 июня, провел очередные кадровые назначения — в Нацгвардии и Госпогранслужбе Украины.

Своим указом № 407/2019 президент назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией Украины, предварительно уволив его с должности заместителя начальника.

Генерал-лейтенант Николай Иванович Балан родился 12 декабря 1968 года в селе Старый Лисец Тысменицкого района Ивано-Франковской области. Окончил Саратовское высшее военное командное Краснознамённое училище им. Дзержинского МВД СССР. В 2003 году окончил Национальную академию пограничных войск Украины. В 2017 году — Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Прошел офицерские должности от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. С мая 2019 года исполнял обязанности командующего Национальной гвардии Украины.

Включен в санкционный список России. Награжден орденами «За заслуги» II и III степеней, медалью «За воинскую службу Украине».

Первым заместителем командующего Нацгвардии стал Владимир Кондратюк.

Генерал-майор Владимир Кондратюк родился 3 февраля 1968 года в селе Паланка на Черкасщине. В 1991 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР. В 2002 году стал выпускником Национальной академии пограничных войск Украины. Долгое время командовал Николаевским специальным полком внутренних войск. Награжден Орденом Богдана Хмельницького III степени.

Главой Государственной пограничной службы стал полковник Сергей Дейнеко. Указ № 403/2019 размещен на официальном сайте главы государства.

С 2010 и до начала войны на Донбассе Дейнеко был начальником Луганского пограничного отряда. Затем был уволен из погранвойск. Восстановлен по решению суда.

25 мая 2019 в Facebook полковник написал: «Сегодня мой первый день в военной форме после почти четырехлетнего вынужденного перерыва. Справедливость восстановлена! Доказано мной, что с системой можно и нужно бороться, тем более, когда за тобой правда и большой коллектив твоих побратимов. Суд признал мое увольнение незаконным и восстановил в военной службе! Спасибо всем, кто верил и ждал».

Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. Увольнения состоялись после того, как из Кабмина были получены соответствующие представления. Своих постов лишились руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей.

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