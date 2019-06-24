Происшествия

В Киеве на Подоле парализовано движение трамваев: что случилось

В Киеве на Подоле, в районе завода «Фармак», что на улице Кирилловской, произошло ЧП — оборвался контакт, что парализовало движение трамваев в обе стороны.

Как передает корреспондент «ФАКТОВ», «застряли» трамваи с номерами 11, 12 и 16. Из транспорта массово высаживаются пассажиры.

Движение трамваев восстановилось в 12:55. Транспорт не ходил, примерно, полчаса. Измученные затором и жарой пассажиры все это время шли пешком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», компания TomTom опубликовала статистические данные по 403 городам мира, дороги которых перегружены автомобилями. И Киеву в нем отведено «непочетное» 13-е место.

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