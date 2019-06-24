Сериал HBO дал Украине новый шанс: как попасть в Чернобыль и чем это опасно

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После выхода на экраны сериала «Чернобыль» количество туристов, желающих попасть в зону отчуждения, увеличилось в разы. Несколько дней назад «ФАКТЫ» показывали впечатляющее видео очередей на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльскую зону. Авария на ЧАЭС снова стала предметом обсуждения и вызвала небывалый ажиотаж. А сейчас в Чернобыльскую зону едут тысячи человек из США, стран ЕС и даже Австралии и Новой Зеландии. Желающие могут заказать специальный тур по локациям, показанным в сериале. «ФАКТЫ» выяснили, как попасть в зону отчуждения, безопасно ли это и может ли резко возросший интерес к Чернобылю дать шанс туризму в Украине.

От одного до семи дней в зоне отчуждения: какие бывают туры и сколько они стоят

То, что после выхода сериала спрос на посещение зоны отчуждения вырос минимум на 40%, подтверждает глава Ассоциации чернобыльских туроператоров руководитель агентства «ЧЕРНОБЫЛЬ ТУР» Ярослав Емельяненко.

- Рост количества туристов начался уже после того, как телеканал HBO показал первый трейлер, — рассказал «ФАКТАМ» Ярослав Емельяненко. — После выхода этого трейлера в зону отчуждения приехали туристы даже из Индии. Когда вышел на экраны сам сериал, количество иностранных посетителей стало расти в геометрической прогрессии. Но, кстати, и до сериала количество желающих посетить Чернобыльскую зону постепенно увеличивалось. Например, по сравнению с 2014 годом, в 2015-ом спрос на экскурсии в Чернобыле вырос в 2,5 раза. И с тех пор каждый год увеличивался на 30−50%. За 2018 год зону отчуждения официально посетили около 70 тысяч туристов. В этом году, еще не зная о сериале, мы ожидали около 110 тысяч. Но теперь уже видно, что туристов будет не меньше 150 тысяч. Возможно, и больше.

В связи с сериалом у нас появился даже специальный тур HBO CHORNOBYL TOUR. Мы организовали встречу гидов с ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС. Например, с Алексеем Бреусом (он был инженером на 4-ом блоке Чернобыльской АЭС и заступил на службу через несколько часов после аварии) и Сергеем Парашиным (начальником смены станции, а позже — директором ЧАЭС). Ликвидаторы в деталях рассказали нашим гидам, что они пережили, что в сериале показано верно, а что нет — чтобы гиды могли ответить на все вопросы, связанные с сериалом. И мы уже создали специальный туристический маршрут по локациям, которые были показаны в фильме. В этот маршрут входит посещение пожарной части, откуда в ночь, когда произошел взрыв, выезжали ликвидаторы. Посещение медсанчасти, куда привозили первых пострадавших, подвала ЧАЭС, где был штаб ликвидации. Туристам предлагают покататься на бронированной военной технике. Сергей Мирный, командир взвода чернобыльской радиационной разведки, рассказывал, что именно на таких бронированных автомобилях они ездили по Чернобыльской зоне и составляли карты радиационного загрязнения местности.

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По словам Ярослава Емельяненко, туристы должны быть готовы к пробкам на въезде в Чернобыльскую зону. В последнее время это обычное явление.

- Пропускная способность Чернобыльской зоны ограничена, — говорит Ярослав Емельяненко. — Обеспечением въезда в зону отчуждения занимаются полиция и СБУ, которые порой сильно тормозят этот процесс. Процесс необходимо оптимизировать. Иначе будет еще сложнее, ведь количество туристов растет. Теперь туроператоры заранее согласовывают, кто в какое время куда повезет туристов. Договариваются, что кто-то, например, до обеда везет людей в Припять, а кто-то — в Чернобыль-2. Таким образом мы пытаемся избежать столпотворений в популярных среди туристов местах.

Кукла в детском садике в зоне отчуждения

По словам Ярослава Емельяненко, туры в Чернобыль есть разные. Можно поехать на один день, а можно и на неделю.

- Однодневный тур со скидкой для граждан Украины обойдется примерно в 40−50 долларов, — говорит Ярослав Емельяненко. — Для иностранцев расценки другие: около 100 долларов. Это связано с тем, что украинские туристы менее платежеспособны. Такой однодневный тур включает в себя трансфер, питание в столовой, сопровождение и подробную экскурсию от гида, выдачу дозиметров. Есть туристы, которые заказывают недельные туры. Но тут есть нюанс: по действующим правилам находиться в Чернобыльской зоне нельзя больше пяти дней. Поэтому если человек заказывает недельный тур, он после пяти дней в Чернобыльской зоне выезжает оттуда на ночевку в Славутич, а на следующий день заезжает снова — еще на два дня.

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Двухдневная экскурсия в зону отчуждения, как выяснили «ФАКТЫ» будет дороже. Для граждан Украины — около 130 долларов. Для иностранцев 250 долларов. Стоимость включает в себя экскурсии, ночь в гостинице в городе Чернобыль, питание, транспорт. Трехдневный тур гражданам Украины обойдется примерно в 215 долларов с человека, а иностранцам — в 320 долларов. Пятидневные туры организовывают реже. Их стоимость для одного человека стартует от 380 долларов с человека (для иностранцев от 530). Важное условие — въезд в Чернобыльскую зону разрешен только лицам, достигшим 18 лет.

Что запрещено делать в Чернобыльской зоне и безопасно ли туда ехать

Что можно и нужно брать с собой в поездку? А что наоборот категорически запрещено?

- Турист должен взять с собой паспорт, воду и репеллент, потому что в Чернобыльской зоне много комаров, — говорит Ярослав Емельяненко. — Что касается запретов, то туристы должны придерживаться правил радиационной безопасности. Не ложиться на землю, не есть то, что растет в Чернобыльской зоне. То есть не допустить попадания в организм радионуклидов. По правилам радиационной безопасности одежда человека, который там находится, должна быть с длинным рукавом. Употреблять пищу можно только в закрытом помещении. Например, в автобусе, гостинице, столовой. Потому что если на улице поднимется сильный ветер и в вашу еду попадет песок, в организм теоретически может проникнуть радиоактивная частица.

Нужно быть осторожными с животными. Животных в Чернобыльской зоне много, они сами выходят к людям. Тот же лис Семен, который в свое время покорил интернет. Он вырос на бутербродах, которые ему приносят туристы. Покормить животное можно, но гладить его не стоит.

Местный лис Семен, покоривший интернет

— Многие боятся ехать в Чернобыльскую зону, опасаясь, что «получат дозу радиации и заболеют». Обоснован ли этот страх?

- Нет. Маршруты всех туристических поездок проложены вне мест с опасным для здоровья уровнем радиации. Туристы сами могут в этом убедиться, ведь им выдают дозиметры. За один день экскурсии в Чернобыльскую зону вы получите дозу радиационного облучения примерно как за 1 час полёта в самолёте, что в 160 раз меньше, чем доза, полученная за одну флюорографию, и в 3600 раз меньше, чем за одно исследование компьютерной томографии всего тела. То есть если вы не будете там, грубо говоря, пить из лужи или есть ягоды из Рыжего леса, ничего с вами не произойдет. Скажу честно, когда я первый раз ехал в Чернобыль, у меня был такой же страх. Я вооружился респиратором, дозиметрами, надел одноразовую одежду, чтобы потом ее сжечь. И только оказавшись в Чернобыльской зоне, убедился, насколько там все отличается от тех ужасов, которые нам когда-то рассказывали. У 95% украинцев в воображении закрепилось абсолютное неправильное представление о том, что такое зона ЧАЭС. А у иностранцев такого нет. Они подходят к этому спокойно, без предрассудков. У нас не вызывает страха мысль переночевать в гостинице в Чернобыле. И ведь на самом деле это абсолютно безопасно. В Чернобыле живут люди. Там есть гостиницы, столовые, хостел, спортзал, баня. Местные все друг друга знают. Детей в городе нет, поэтому в зданиях, где были детсад и школа, сейчас медсанчасть и столовая.

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— В Чернобыльской зоне можно курить?

- Нет. Только в специально отведенных местах, где стоит металлическая урна. Но таких мест мало. Курить запрещено из-за пожарной безопасности. Непотушенный окурок может спровоцировать пожар, а в Чернобыльской зоне это едва ли не самое страшное: огонь поднимает в воздух радиацию, давно осевшую в земле. Поэтому с пожарной безопасностью здесь очень строго.

-Нарушителей штрафуют?

- Должны штрафовать. Но чаще всего за тем, чтобы туристы не курили, следит только гид. Взаимодействие туроператоров с полицией в этих вопросах пока, к сожалению, не налажено. Полиция чаще всего приезжает, когда их вызывают сталкеры, которые, попав в зону нелегально, устали и захотели домой. Для многих сталкеров полиция — что-то вроде такси. То есть они заплатят штраф за незаконное проникновение в зону отчуждения, но зато полицейские их оттуда вывезут.

Кадр из сериала HBO "Чернобыль"

— После сериала «Чернобыль» сталкеров тоже стало больше?

- Значительно. К сожалению, многие из них понятия не имеют о том, что такое радиация и как с ней обращаться. И вот они как раз могут нанести себе вред. Рост сталкерства связан не только с сериалом, но и с запретами. Так, уже полгода в Чернобыльскую зону запрещен въезд гражданам России и Беларуси. Этот запрет появился в ноябре 2018 года, когда в некоторых областях Украины ввели военное положение. Военное положение давно прекратилось, но для Чернобыльской зоны эти правила почему-то остались. И привели они только к тому, что россияне и белорусы стали ходить в чернобыльскую зону нелегально, нарушая закон и подвергая риску свое здоровье и безопасность. И речь, кстати, не только о радиации. В Чернобыльской зоне много аварийных зданий, которые в любой момент могут рухнуть. Состояние того же здания больницы, куда доставляли ликвидаторов ЧАЭС, плачевное. Туристов туда не водят, а сталкеры заходят. Кроме того, в подвал больницы сбросили одежду, на которую было вылито радиоактивное топливо. Поэтому уровни радиации там до сих представляют опасность. И таких мест хватает.

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По словам Ярослава Емельяненко, после выхода сериала «Чернобыль» в Зону приезжают люди из разных континентов. Бывают даже туристы из Австралии и Новой Зеландии.

- Австралийцы, кстати, очень интересуются чернобыльской темой, — говорит Ярослав Емельяненко. - Австралия сейчас в первой десятке стран, граждане которых ездят в Чернобыльскую зону. Лидируют в первой десятке Англия, Польша, Нидерланды и Германия. Многие едут из США. Американцев больше всего интересует антенна Чернобыль-2. Их этой антенной в детстве пугали как «оком» СССР, которое за ними следит. Сейчас мы пытаемся добиться, чтобы такие объекты зоны отчуждения включили в список наследия ЮНЕСКО. Таким образом мы смогли бы эти объекты защитить. На сайте президента Украины сейчас идет сбор голосов за петицию № 61 540 «Надати об"єктам Чорнобиля статус Місця світової спадщини ЮНЕСКО».

Колесо обозрения, ставшее одним из символом Припяти

Думаю, что Чернобыль может дать новый толчок туризму в Украине. Просто из-за неправильной и неполной информационной политики у жителей стран бывшего СССР до сих пор очень мрачное представление о Чернобыльской зоне. Многие уверены, что там все очень плохо. Но, как я уже говорил, это не так. В 10−30 километровой зоне обитает огромное количество краснокнижных животных. Природа восстанавливается. Кстати, сейчас появился еще один тур по территории Чернобыльского биосферного заповедника на каяках. Маршрут около 18 километров. Мы были в туре с дозиметрами и обнаружили, что в тех местах излучение- около 6−7 микрорентген в час. Для сравнения в Киеве на Андреевском спуске или на Печерске излучение 15−20 микрорентген в час (при санитарных нормах 30). Там воздух чище, чем в Киеве.

Как в зону отчуждения ходят сталкеры

«ФАКТАМ» удалось поговорить со сталкером, который рассказал свои впечатления от посещения Чернобыльской зоны. Стас Полесский ходит в Чернобыльскую зону уже девять лет, и сейчас, после выхода сериала, тоже заметил увеличения количества и туристов, и сталкеров.

-По сравнению с весенним сезоном их стало больше минимум процентов на 30, — рассказал «ФАКТАМ» Стас Полесский. — Мы ходим в Чернобыльскую зону своей компанией. Сталкерством занимаемся с умом, соблюдая правила безопасности. Обязательно берем с собой необходимые приборы. За девять лет я уже неплохо изучил эту местность, хотя постоянно исследую новые места. Знаю, где можно устроить привал, а где этого делать не стоит. Едим и пьем только то, что взяли с собой. Хотя знаю, что есть сталкеры, которые едят местные дары природы. Мы этого никогда не делаем.

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По словам Стаса, в то время, как туристы посещают Припять и едут к «Дуге», сталкеры ходят по заброшенным селам.

- В таких местах очень тихо, никого нет, — говорит Стас. — Там невероятная природа. В Чернобыльской зоне много животных. Мы каждый раз видим лосей, оленей, косуль, лисиц, зайцев, орлов. Можно встретить и волков, что очень опасно. Особенно зимой, когда они голодны. В это время стараемся в зону отчуждения не ходить. Я видел волка один раз — он был в десяти метрах от нашей компании. К счастью, просто посмотрел на нас и убежал. Летом риск встретить волков меньше, но в любом случае в одиночку там лучше не ходить. Кстати, фотоловушки зафиксировали в зоне отчуждения медведя. Для самообороны мы берем с собой перцовые баллончики и файеры.

— В местах, где вы ходите, есть риск нарваться на полицию?

- Большая вероятность встретить полицию в Припяти, в районе Дуги и в других местах, где бывают туристы. А вот в лесу это маловероятно. Мы попались один раз. В таких случаях полицейские оформляют протокол, проводят досмотр личных вещей. Потом пишешь объяснительную, и тебя вывозят из зоны. Размер штрафа определяет суд. Те, кого недавно ловили, рассказывали, что с учетом судебных издержек приходится платить 700−800 гривен.

В зоне отчуждения наибольший риск для сталкеров представляют аварийные здания

— Заходите к самоселам?

- Заходили всего раз. Там живут только старики. Мы немного помогли им по хозяйству. Они боятся людей, которые приходят просто так, без машины. В девяностых в зоне отчуждения орудовали мародеры, самоселов грабили. Сейчас этого нет, но страх у людей остался.

— Сталкерство в Чернобыльскую зону — это затратно?

— Да. Иногда поход обходится дороже однодневной экскурсии. Покупка еды, экипировки, расходы на проезд. Сталкеры часто берут такси или едут из Киева на машине со знакомыми. А такси стоит около 1200 гривен в одну сторону. Экипировка (спальный мешок, дозиметр, рюкзак и.т.д) — еще около 3000 гривен. Некоторые сталкеры едут на маршрутках, но там часто бывают сотрудники полиции или их друзья, которые оперативно сообщают полицейским о том, что в сторону зоны отчуждения едут ребята с рюкзаками. И их сразу ловят.

По словам Стаса, в среднем поход сталкеров длится пять дней. Ходят только проверенной компанией. Новых людей не берут.

- Бывает, что люди просятся, но уже на первых километрах понимают, что не могут идти, — говорит Стас. - После такой ситуации я от этого отказался. Но знаю, что есть сталкеры, которые водят людей в зону отчуждения за вознаграждение.

По словам Стаса, уже через неделю после возвращения из Чернобыльской зоны, его тянет туда опять:

- Сталкерство — это невероятные эмоции, острые ощущения. Прятки от полиции, выживание в дикой природе, исследования новых территорий. Кстати, помимо вероятности встретить волка или медведя, есть риск оказаться под завалами в заброшенном здании. Там все дома в аварийном состоянии, они разрушаются. Мы заходим на свой страх и риск. Находим там вещи, которые оставили люди. Открытки, письма, конструкторы, журналы… Многие из нас, находя это, вспоминают свое детство… Для меня это отдых, погружение в другую атмосферу. Ты как будто оказываешься в другом мире.

В заброшенных домах часто находят старые письма

Спрос на посещение Чернобыльской зоны вырос и среди блогеров. После выхода сериала они стали массово ездить в зону отчуждения. И уже успели угодить в скандал. Недавно в сети появились провокационные фото блогеров из Чернобыльской зоны, на которых девушки в стрингах демонстрируют свои формы, а мужчины дурачатся в противогазах. Наибольший резонанс вызвали снимки российской блогерши Вероники Рочевой, на которых она полуобнаженной позирует на фоне заброшенных зданий. Девушка поставила к фото геотег «Припять». После того, как пользователи сети обвинили блогершу в неуважительном отношении к чернобыльской трагедии, она сказала, что фотографировалась на самом деле не в Припяти, а в Новосибирске, а геотег, дескать, поставила просто так. На скандал с блогерами отреагировал сценарист и продюсер сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин, написав в Twitter:

«Прекрасно, что #ChernobylHBO дал толчок волне туризма в зону отчуждения. Но да, я видел, какие фото распространяются. Если посещаете место, помните, что там произошла страшная трагедия. Относитесь с уважением ко всем, кто пострадал и принес жертву».

Увеличение количества иностранных туристов заметили и в Национальном музее «Чернобыль» в Киеве.

- Иностранцев, посещающих наш музей, всегда было много. Но сейчас стало еще больше, — рассказала «ФАКТАМ» заместитель генерального директора музей по научной работе Анна Королевская. — Итогов мы пока не подводили, но уже могу сказать, что в день количество посетителей музей увеличилось примерно на сто человек. Сейчас за день музей посещает около 400 человек. Многие задают вопросы о персонажах сериала — туристам интересно, как эти люди выглядели на самом деле. В музее уже побывали представители 115 стран. Раньше больше всех музеем интересовались граждане США и Германии. А в последнее время на первое место в этом списке вышла Турция, где сейчас как раз строят атомную электростанцию. Много людей сейчас приезжают из Литвы (большинство сцен сериала «Чернобыль» снимали в Литве. — Авт.), Японии. Едут и из Коста-Рики, Филиппин, Новой Зеландии. Темой Чернобыля сейчас действительно интересуется весь мир.

По словам работников музея "Чернобыль", больше всего туристы сейчас интересуется тем, как выглядели герои сериала на самом деле. На фото командир отделения 6-й пожарной части Припяти Василий Игнатенко и сыгравший его в сериале Адам Нагайтис

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с бывшим директором ЧАЭС Виктором Брюхановым, которого многие считаю. виновником аварии на ЧАЭС. Его приговорили к десяти годам лишения свободы, из которых он отсидел пять и был досрочно освобожден из-за лучевой болезни. Также «ФАКТЫ» подробно рассказывали о том, как и где снимали сериал «Чернобыль».

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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