Происшествия

СБУ раскрыла хитрую схему поставок товаров на оккупированный Донбасс через Россию

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу лиц, которая организовала схему поставок продуктов питания на оккупированные территории Донбасса. Напомним, на днях СБУ пресекла деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 года два отечественных коммерческих предприятия должны были экспортировать продукты питания иностранным компаниям транзитом через Россию.

Вместо этого коммерсанты незаконно поставляли продукты питания на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на общую сумму более пятисот миллионов гривен.

По информации СБУ, после пересечения российско-украинской границы продукция по схеме «прерванного транзита» переправлялась на территории ОРДЛО.

Как сообщили в спецслужбе, только по одному из контрактов на поставку продуктов питания якобы одной из африканских стран госбюджету Украины нанесен ущерб в размере семи миллионов семисот тысяч гривен.

Трем фигурантам преступной схемы сообщено о подозрении. Продолжается следствие.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июня сотрудники СБУ обезвредили агента российской разведки, которым оказался бывший украинский военный. Ранее на территории 11 областей Украины СБУ разоблачила большую агентурную сеть, которой руководили российские спецслужбы.

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