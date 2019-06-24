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Происшествия

СБУ раскрыла хитрую схему поставок товаров на оккупированный Донбасс через Россию

13:30 24 июня 2019 61
машина с товаром
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу лиц, которая организовала схему поставок продуктов питания на оккупированные территории Донбасса. Напомним, на днях СБУ пресекла деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 года два отечественных коммерческих предприятия должны были экспортировать продукты питания иностранным компаниям транзитом через Россию.

Вместо этого коммерсанты незаконно поставляли продукты питания на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на общую сумму более пятисот миллионов гривен.

По информации СБУ, после пересечения российско-украинской границы продукция по схеме «прерванного транзита» переправлялась на территории ОРДЛО.

Как сообщили в спецслужбе, только по одному из контрактов на поставку продуктов питания якобы одной из африканских стран госбюджету Украины нанесен ущерб в размере семи миллионов семисот тысяч гривен.

Трем фигурантам преступной схемы сообщено о подозрении. Продолжается следствие.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июня сотрудники СБУ обезвредили агента российской разведки, которым оказался бывший украинский военный. Ранее на территории 11 областей Украины СБУ разоблачила большую агентурную сеть, которой руководили российские спецслужбы.

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