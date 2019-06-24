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«Я тебя зарежу, Кейт»: фанатов Меган Маркл оскорбила «отвратительная пародия» на нее на телеканале BBC (видео)
После того, как руководство BBC уволило ведущего Дэнни Бейкера, который у себя в Twitter сравнил новорожденного младенца принца Гарри и Меган Маркл с шимпанзе, британская телерадиовещательная корпорация снова оказалась в центре скандала.
На этот раз фанатов герцогини Сассекской оскорбила «отвратительная пародия» на нее, представленная в новом комедийном шоу под названием «Сегодня вечером с Владимиром Путиным». В нем участвуют цифровые «кукольные» персонажи, отвечающие на вопросы реальных людей из зрительской аудитории. А ведущим шоу является цифровое подобие президента России.
Бывшую актрису изобразили в шоу проживающей в трейлере сквернословящей хамкой-американкой. Так, на вопрос из зала: «Что приводит вас в ярость?», «Меган» рассказывает, что однажды Кейт Миддлтон попросила у нее одолжить ей щетку для волос. «Я отказалась — потому, что это отвратительно. Затем вышла из комнаты и вернулась. И могу сказать, что она таки пользовалась моей щеткой, поскольку та была покрыта мерзкими седеющими волосами. И я сказала: «Держись подальше от моего трейлера или я тебя зарежу, Кейт», — говорит героиня, добавляя к речи непечатные выражения. А позже она игнорирует вопрос об отношениях с Миддлтон.
Также открыто были высмеяны сложные отношения герцогини с ее отцом Томасом. «Я бы хотел знать, как поживает ваш папа?», — спрашивает один из зрителей. «Прекрасный вопрос! Следующий», — резко выкрикивает «Меган».
Как пишет Daily Mail, еще одна женщина задает вопрос, каково это — быть женой принца. «Я спрашиваю, дамочка, а почему вас это так интересует? К чему это? У тебя какие-то проблемы со мной и Гарри? Или ты претендуешь на моего мужчину? Пойдем выйдем, с… ка, и решим этот вопрос прямо сейчас. Ты и я», — говорит персонаж.
Создатели пародии говорят, что хотели создать образ прямо противоположной всегда любезной и улыбающейся жены принца Гарри. Они считают, что это было забавно и что это просто сатира.
Поклонники Меган назвали шоу худшим из всех, какие только видели. И обвинили BBC в дурном вкусе.
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