Принц Гарри боится, что его затмят племянники, и принимает срочные меры

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Принц Гарри боится, что племянники скоро затмят его, оказавшись в центре внимания публики. Королевский биограф Анджела Левин заявила на подкасте Yahoo’s Royal Box, что Гарри лично говорил ей о своих опасениях — о том, что принц Джордж и принцесса Шарлотта вскоре повзрослеют и отодвинут его на второй план. Поэтому он торопится принять соответствующие меры, успеть «совершить перемены» и сделать «нечто по-настоящему ценное».

Младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы уже делает конкретные шаги в этом направлении. Так, 20 июня было официально подтверждено, что Гарри и его жена Меган Маркл отделяются от фонда Royal Foundation, который они курировали совместно с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Теперь они будут заниматься благотворительностью самостоятельно и не будут зависеть от Кенсингтонского дворца. Фонд был основан принцами Гарри и Уильямом в 2009 году.

Ведущая подкаста Кейт Торнтон в разговоре с Левин заметила, что «каждый может стать знаменитостью, но не каждый может стать членом королевской семьи». Анджела на это сказала, что это так, но популярность особ королевской крови не вечна. В настоящее время молодое поколение, Гарри, Меган, Уильям и Кейт, оттеснили из медийного пространства более старших родственников — за исключением самой королевы.

Так, дочь Елизаветы II принцесса Анна, за которой в молодости по пятам ходили толпы журналистов, в настоящее время исправно продолжает исполнять свои королевские обязанности, однако пресса уже не уделяет ей такого внимания, как прежде. При этом 68-летняя Анна в 2018 году стала, что знают немногие, самым загруженным работой членом королевской семьи. Она приняла участие в 447 официальных мероприятиях на территории Великобритании, а также в 71 — за границей.

Анджела Левин также сказала, что до женитьбы на Маркл Гарри говорил, что ощущает разницу между знаменитостью и персоной королевской крови. И что он «никогда не перейдет эту черту». Однако, по мнению Левин, он уже это сделал, вступив в брак с голливудской актрисой. Меган и Гарри все больше становятся похожи на звезд шоу-бизнеса.

Между тем, как пишет издание Express, герцогиня Сассекская недовольна тем, что количество подписчиков на их с Гарри официальном аккаунте в Instagram меньше, чем у Кейт и Уильяма. Она даже наняла эксперта по социальным медиа, рассчитывая, что он поможет добиться лучших результатов. Аккаунт Sussexroyal был создан в апреле этого года и в настоящее время у него уже 8,7 миллиона фолловеров. Однако число последователей у Кейт и Уильяма на 700 тысяч человек больше, чем у Меган и Гарри.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Филипп советовал своему внуку Гарри не жениться на Меган Маркл

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