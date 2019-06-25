Елизавета II уступила Кейт Миддлтон свою должность, которую занимала 67 лет (фото)

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Королева Елизавета II уступила жене своего внука принца Уильяма должность, которую сама занимала в течение 67 последних лет — приступив к обязанностям в год своей коронации.

Кейт Миддлтон официально назначена патроном Королевского фотографического общества, основанного в 1853 году. Его первым патроном была британская королева Виктория.

Тем самым Елизавета в очередной раз продемонстрировала свою благосклонность супруге Уильяма. Как известно, Кейт всерьез увлекается фотографией. Большинство официальных портретов своих детей она выполнила самостоятельно. Эксперты считают, что у герцогини настоящий талант к фотоискусству.



В этот же день, как пишет Daily Mail, Кейт уже в своем новом качестве посетила мастерскую Королевского фотографического общества в Лондоне, где пообщалась со студентами-детьми. Миддлтон прибыла в легком летнем платье с узором зеленого и коричневого цветов.

Она также выбрала босоножки на танкетке. Хотя, говорят, королева не любит такой фасон обуви.

Королева Елизавета была патроном общества в течение 67 лет

Между тем стало также известно, что Кейт Миддлтон и ее муж Уильям возглавили список самых влиятельных британцев по версии авторитетного журнала Tatler. Примечательно, что Меган Маркл и принц Гарри не вошли в первую десятку влиятельных персон. Хотя в число «избранных» вошла даже семилетняя девочка — Харпер, дочка Виктории и Дэвила Бекхэмов. Ее родители в десятку, впрочем, также не вошли. Зато в топ-10 нашлось место для актера Идриса Эльбы и его жены-модели Сабрины Даур, а также «любовнице» принца Уильяма Роуз Ханбери, маркизе Чамли, и ее супругу-маркизу.

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