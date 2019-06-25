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Британцы остро раскритиковали герцогиню Сассекскую, которая изменила оформление кольца, подаренного ей на помолвку принцем Гарри. Как известно, принц сам разработал дизайн украшения. Для его изготовления были использованы два бриллианта из личной коллекции его покойной матери — принцессы Дианы. Самый крупный бриллиант был привезен из Ботсваны, о которой у пары остались такие теплые воспоминания: здесь они вместе отдыхали в самом начале своих отношений. Ободок был сделан из желтого золота — любимого металла Маркл.

Кольцо ДО

Кольцо ПОСЛЕ

Однако бывшая актриса по каким-то причинам заменила скромный классический ободок на более тонкий, но сплошь инкрустированный мелкими бриллиантами. Как говорят эксперты-ювелиры, такой дизайн считается более современным и более «американским». Кто-то отметил, что теперь кольцо очень похоже на то, что в свое время подарил Меган ее первый муж — продюсер Тревор Энгельсон, с которым она развелась в 2013 году.

Как пишет издание Express, фанаты королевской семьи пришли в негодование. «Помолвочное кольцо члена королевской семьи — это часть истории. Его нельзя менять — это не просто модный аксессуар», — возмущались они.

Главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард, которая часто пишет о представителях королевской семьи, высказалась, что считает «немного странным то, что Меган захотела изменить кольцо, дизайн которого ее муж разработал специально для нее».

Когда именно герцогиня внесла изменения в точности неизвестно. Последние месяцы беременности она появлялась на публике без этого украшения — по-видимому, у нее, как и у многих женщины в таком положении, отекали руки. Но уже после родов, показывая миру своего первенца Арчи, на ее пальце кольцо красовалось уже в обновленном виде. На параде в честь дня рождения королевы Trooping the Colour изменения также были четко видны. При этом на пальце Меган было сразу три кольца — помолвочное, обручальное и еще одно новое, которая Гарри подарил ей на первую годовщину их свадьбы.

Стало также известно, что Меган и Гарри потратили на ремонт своего дома Фрогмор-коттедж более трех миллионов долларов из денег налогоплательщиков. Хотя часть отделочных работ Сассексы оплатили из личных средств, это вызвало возмущение многих простых граждан, а также членов британского парламента.

Между тем королевской корреспондент Фил Дэмпиер утверждает, что брак Меган и Гарри переживает кризис. В последнее время принц находится в мрачном расположении духа и очень раздражителен. «Определенно, между ними существует некоторые трения, и это дает себя знать», — заявила Фил. На Гарри может действовать недостаток сна из-за младенца Арчи. Его также угнетает ссоры со старшим братом Уильямом. Ранее стало известно, что некий высокопоставленный член королевской семьи считает, что брак Гарри и Меган продлится не более трех лет.

Как писали «ФАКТЫ», принц Гарри сделал Меган Маркл «выговор» на балконе во время парада: в сеть попало видео.

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