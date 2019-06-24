Сергей Притула сломал ногу (фото)

Шоу-бизнес

Известный шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула, баллотирующийся в парламент от партии «Голос» Святослава Вакарчука, получил серьезную травму ноги. На своей официальной странице в Facebook он опубликовал фото, на котором сидит в окружении детей, его нога в гипсе. Очевидно, он сломал ногу и в ближайшее время его рабочий график будет подкорректирован. Подробностей инцидента Притула не стал рассказывать. Лишь призвал всех быть осторожными.

«Что бы ни случилось в жизни, главное — чтобы дети были счастливы и улыбались! Проверено на себе. Прошу прощения у всех, с кем „слетают“ встречи. Будьте внимательны и осторожны», — прокомментировал снимок ведущий.

Подписчики и друзья желают Сергею скорейшего выздоровления.

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