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Политика — куда грязнее, чем даже шоу-бизнес: Притула откровенно рассказал о походе в Раду
После того, как Сергей Притула заявил о своем намерении баллотироваться в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука «Голос», на телеведущего, по его словам, обрушились «тонны грязи», каких не было за 14 лет в шоу-бизнесе.
«Когда я выставил свое сообщение о походе в парламент, то живые люди там писали первых минут 40. Далее зашли две конкурирующие ботофермы, которые сломали людям мозг! Одна строчила тексты, я продался олигарху, а другая — что экс-президенту», — пишет Притула на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что бороться с этими «фермами» нереально. По словам телеведущего, ему также напомнили, что сестра его жены замужем за известным депутатом-регионалом, и назвали «скрытым проектом реваншистов».
«Личный рейтинг Владимира Зеленского такой, что возникни в списке партии „Слуга народа“ кусок рубероида, увядшие листья и ростовая кукла панды, они наберут минимум 42%. Но беда не в этом. Бывшая гвардия Януковича снова рвется к власти», — отметил Сергей Притула и добавил: «Я с ужасом осознаю тот факт, что на шестом году войны в Украине со второго места в парламент может зайти политическая сила, которая вылизывает пороги Кремля, вместо того, чтобы покаяться у гробов защитников нашей независимости!»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», шансы преодолеть 5-процентный барьер есть у пяти политических партий: «Слуги народа», которую готовы поддержать 47,1% респондентов из числа тех, кто намерен голосовать и уже определился со своим выбором, «Оппозиционной платформы — За життя» (11,1%), партии «Голос» (8,1%), «Батькивщины» (7,3%) и «Европейской Солидарности» (5,0%).
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