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«Шахтер» прибыл на сбор в Германию с новым тренером и двумя чемпионами мира (фото)
В понедельник, 24 июня, чемпион Украины донецкий «Шахтер» отправился на первый тренировочный сбор в Германию (команда совершила двухчасовой перелет из Киева в австрийский Зальцбург, откуда на автобусе добралась до Грассау). Под руководством нового главного тренера португальца Луиша Каштру (на фото) на немецкой земле до 30 июня будут работать 28 футболистов.
Обращает на себя внимание, что с командой не полетели защитник Валерий Бондаренко, бразильский полузащитник Веллингтон Нем и нигерийский форвард Оларенваджу Кайоде. В то же время в составе делегации «оранжево-черных нашлось место новоиспеченным чемпионам мира U-20 Валерию Бондарю и Даниилу Сикану, а также вернувшимся из аренды Додо («Витория Гимарайнш») и Александру Пихаленку («Мариуполь»).
Полностью состав «Шахтера» выглядит так: вратари — Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков; защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давит Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили; полузащитники — Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Андрей Тотовицкий, Тайсон; нападающие — Жуниор Мораес, Даниил Сикан.
В планах горняков на первом этапе подготовки два спарринга с болгарскими клубами — «Лудогорцем» (26 июня) и софийским ЦСКА (30 июня).
Кстати, португальский специалист Луиш Каштру ввел новые правила в тренировочный процесс «Шахтера». Теперь первыми на газон выходят тренеры, а затем футболисты. Перед началом занятия Каштру жмет руку каждому из игроков, которым до начала тренировки запрещено трогать мячи.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарио Срна завершил футбольную карьеру и стал тренером «Шахтера».
Фото ФК «Шахтер»
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