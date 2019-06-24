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Вратарь «Динамо», игравший в Лиге чемпионов, продолжит карьеру на острове
Голкипер киевского «Динамо» Артур Рудько, последний раз игравший за первую команду «бело-синих» еще в феврале прошлого года в матче с «Вересом» (1:3), подписал двухлетний контракт с кипрским «Пафосом».
В прошлом сезоне новый клуб 27-летнего украинца занял в чемпионате Кипра восьмое место, всего на три очка оторвавшись от «зоны вылета».
Напомним, что у воспитанника столичного футбола Артура Рудько есть опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
А вот еще один динамовец, чемпион мира среди 20-летних, Сергей Булеца заключил новый пятилетний контракт со столичным клубом, но в следующем сезоне на правах аренды будет защищать цвета новичка премьер-лиги «Днепра-1».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» подписало защитника из чемпионата России.
Фото ФК «Динамо», ФК «Пафос»
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