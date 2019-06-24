«Революционный этюд Шопена звучал и на баррикадах Майдана» (фото)

Украина

Каждый год фестиваль чем-нибудь удивляет даже завсегдатаев, которые, кажется, изучили уже каждый уголок замка и территории вокруг. То появляются колокольчики, то облагораживается остров Любви, то появляется экспозиция старинных украинских рушников. В этот раз гости не могли пройти мимо воздушной качельки, устроенной между двух тополей у самой воды. Все катались и фотографировались.

— Наш фестиваль «Музыка Шопена под открытым небом» проходит уже шестой раз подряд, — предварила звуки музыки основательница события Ольга Богомолец. — Идея фестиваля возникла у меня, когда я услышала, как революционный этюд Шопена звучал над баррикадами Майдана в 2014 году. Здесь, в музее-замке, эта прекрасная вечная музыка звучит на открытом воздухе, сочетаясь с пением птиц, журчанием воды и шелестом листьев.

В прошлом году дождь заставил перенести рояль в каминный зал. Было настолько холодно, что пришлось разжечь камин. В этот раз жара позволила разместить инструмент на острове Любви, а слушатели расселись в тенечке. Близость воды смягчала жару. На фестиваль всегда приезжают сотрудники посольств. В этом году музыкантов и гостей приветствовали дипломаты из Литвы и Венгрии.

— Музыка Шопена — это не просто ноты, — отметила Ольга Богомолец. — Это гармония, вызывающая эмоции, улыбку на лицах. Я очень рада, что наш фестиваль — самый большой в Украине среди тех, что проходят под открытым небом. Обычно люди привыкли слушать музыку в концертных залах, совсем не так, как это происходит у нас. Кроме того, все музыканты, исполняющие прекрасные произведения Шопена, — лауреаты международных конкурсов, их знают во всем мире.

Антон Лабик-Пронюк, можно сказать, символ нашего ежегодного события. Шесть лет назад маленький мальчик подошел к роялю после выступления взрослых музыкантов и попросил: «А можно, я сыграю?» И ребенок, которому тогда было всего пять лет, исполнил произведение Шопена. С тех пор он постоянный участник фестиваля, растет вместе с ним. Кроме того, мы постоянно приглашаем талантливых детей со всей Украины. В этот раз к нам приехали из Киева и Бахмута. Мне бы очень хотелось, чтобы маленьких исполнителей видели и узнавали во всем мире, чтоб они выступали на лучших мировых сценах, но неизменно возвращались в свою страну, в Украину.

Впервые за шесть лет проведения фестиваля рояль Yamaha, на котором исполнялась вечная музыка, был белым. Хорошей традицией стало слушать в начале лета прекрасную музыку в историческом месте. Замечательно, что у организаторов хватает сил и энергии продолжать это дело.

Фото предоставлено пресс-службой Ольги БОГОМОЛЕЦ



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