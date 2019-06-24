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Минутка доброты: харьковчане отмыли и одели бездомного, а затем сводили в кино (видео)
Молодые харьковчане провели необычный социальный проект, призванный помочь обездоленным, оказавшимся без собственного жилья людям. Волонтеры выбрали первого попавшегося им бездомного и предложили выбрать любые желания, которые пообещали в точности исполнить.
«Героем дня» стал Иван Павлович, который захотел помыться, привести себя в порядок, переодеться в новую чистую одежду, постричься и побриться, а также поесть.
Но открытием для волонтеров стало пятое желание — сходить в кино.
Все желания были выполнены, и это сделало мужчину по-настоящему счастливым. Возможно, впервые за несколько последних лет, проведенных на улице.
Напомним, в мае в Харькове неизвестные жестоко избили пожилого мужчину, который радовал пассажиров своей игрой на аккордеоне возле входа на станцию метро. А в Днепре молодые парни ради забавы сбросили бездомного мужчину с моста, и он погиб.
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