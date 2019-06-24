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Разгром памятника Нигояну в центре Киева: появилось фото вандала
В сети появилось фото вандала, разрушившего мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну. Памятный знак находился на улице Грушевского. Фото в Facebook опубликовал активист Сергей Мазур.
«Мемориал героя Небесной сотни Сергея Нигояна разбит. Разбитые лампадки, разорванные флаги, разбросанные цветы, шины и брусчатка. Вандала уже задержали. Как ни странно, оказался сторонником России. Им занимается полиция», — написал он.
Мазур призвал всех неравнодушных принести к памятнику Нигояну свежие цветы и лампадки.
Напомним, Сергей Нигоян погиб на Майдане 22 января 2014 года. Мемориал был установлен в Киеве 2 марта 2014 года. Сначала он представлял собой только памятный знак, но затем туда принесли флаги, покрышки, лампадки и живые цветы.
Убийство Сергея Нигояна все еще не раскрыто. Следствие выяснило, что Нигояна, равно как и Михаила Жизневского и Романа Сеника застрелили с расстояния 2−3 метра.
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