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Происшествия

Разгром памятника Нигояну в центре Киева: появилось фото вандала

16:41 24 июня 2019 152
вандал
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось фото вандала, разрушившего мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну. Памятный знак находился на улице Грушевского. Фото в Facebook опубликовал активист Сергей Мазур.

«Мемориал героя Небесной сотни Сергея Нигояна разбит. Разбитые лампадки, разорванные флаги, разбросанные цветы, шины и брусчатка. Вандала уже задержали. Как ни странно, оказался сторонником России. Им занимается полиция», — написал он.

Мазур призвал всех неравнодушных принести к памятнику Нигояну свежие цветы и лампадки.

Напомним, Сергей Нигоян погиб на Майдане 22 января 2014 года. Мемориал был установлен в Киеве 2 марта 2014 года. Сначала он представлял собой только памятный знак, но затем туда принесли флаги, покрышки, лампадки и живые цветы.

Убийство Сергея Нигояна все еще не раскрыто. Следствие выяснило, что Нигояна, равно как и Михаила Жизневского и Романа Сеника застрелили с расстояния 2−3 метра.

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