Происшествия

Маршрутка с людьми влетела в фуру: фото с места серьезной аварии на проспекте Бажана в Киеве

В сети появились фото с место опасного дорожного инцидента в Киеве — на проспекте Бажана невнимательный водитель маршрутного автобуса направил его в припаркованный на обочине грузовик DAF. Напомним, утром 24 июня на Житомирской трассе произошло смертельное ДТП с участием фуры и грузовика DAF, в котором погиб 30-летний мужчина.

Как сообщается в паблике Киев Оперативный, инцидент произошел на трассе в направлении Борисполя.

ДТП спровоцировало осложнение движения транспорта в данном районе.

Вместе с тем пользователи Facebook решили, что часть вины за случившееся лежит на водителе DAF, который, по их мнению, не имел права вообще въезжать в город в такую жару.

«А что фура в +33 и 49 на асфальте делает в городе!?», — задался вопросом Алексей Евдокименко.

Другие пользователи настаивают на вине водителя маршрутки и ратуют за права пассажиров.

«По такой жаре в автобусе без кондиционера… Почему нет митингов и движений за права водителей и пассажиров, склонили головы свои и садятся в эти желтые автобусы… Водитель думал он сам такой умный — на развалюхе гоняет, бабло срубает, но и его самого догнало», — написал Виталий Ермак.

Напомним, ранее в сети появилось видео инцидента в районе метро «Героев Днепра», где неизвестные подожгли несколько маршрутных такси. Тем самым они протестовали против нарушения прав горожан хамовитыми водителями.



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