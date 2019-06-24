Происшествия

В Киеве неизвестные в масках подожгли сразу несколько маршруток: в сеть попало видео

В Киеве в районе метро «Героев Днепра» неизвестные подожгли несколько маршрутных такси. Видео в Facebook опубликовал «Киев Оперативный».

«Конкуренция на рынке пассажирских перевозок — она такая суровая. Это ещё не 90-ые? А как там с реакцией правоохранителей?», — подпись под видео.

Как удалось узнать «ФАКТАМ», инцидент произошел около 13:00. Пять человек подъехали на скутерах, разбили окно в одной из маршруток на Вышгород, бросили взрывчатое вещество и убежали.

Причины такого разбойного нападения полиции пока неизвестны. Пострадавших в инциденте нет.

На опубликованном ролике видно, как группа мужчин в масках со взрывпакетами в руках подбегает к маршруткам, которые находятся на отстое, и бросают пакеты с зажигательной смесью прямо в окно одной из машин.

Пользователи соцсети возмущены тем, что на улице день, а такое творится беззаконие и нет реакции полиции.

«Треба закон про зброю»; «Хорошо, что обошлось без жертв».

Кто-то предположил, что это месть маршрутчику, который отказался везти льготника.

«Мабуть, відмовив ветерану у пільговому перевезенні!»

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о хамском отношении маршрутчиков к пассажирам, отказе везти участников АТО или их родственников по льготным удостоверениям. Во Львовской области водитель маршрутки отказал в проезде по удостоверению дочери погибшего участника АТО. В Запорожье водитель маршрутки в ответ на просьбу пассажира выключить радио, передававшее российские новости, несколько раз ударил мужчину и вытолкал из авто.

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