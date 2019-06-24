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На Житомирской трассе DAF врезался в фуру: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП
В понедельник, 24 июня, на Житомирской трассе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 30-летний мужчина. Напомним, вечером 23 июня на проспекте Победы в Киеве погиб байкер.
Авария случилась возле КП полиции «Сосновый Бор» в начале четвертого утра. В результате чего возникли серьезные пробки на подъездах к Киеву.
Как предварительно установили полицейские, автомобиль DAF врезался в остановившийся впереди на светофоре грузовик. Скорее всего, водитель мог заснуть за рулем. Погибшему было около 30 лет.
На месте происшествия работали спасатели. Для того, чтобы нормализовать движение на трассе, были привлечены автокран и тягач.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП на трассе Киев — Чоп вблизи села Колоденка, где в результате столкновения двух легковых автомобилей Ford и Volkswagen Passat погибли два водителя и тяжело травмированы два пассажира. А также писали о смертельном дорожно-транспортном происшествии во Львовской области, в котором погибли подростки.
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