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Комедия «Вчера» с песнями The Beatles и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли восемь новых фильмов. Премьерой недели смело можно назвать британскую музыкальную комедию «Вчера», в которой звучат песни The Beatles. Для похода в кино всей семьей прокатчики рекомендуют китайский полнометражный мультфильм «Кунг-фу воин». Поклонников французского кинематографа могут заинтересовать картины «Казанова. Последняя любовь» и «Обещание на рассвете». Любителям фильмов, снятых на основе реальных событий, предлагается жесткая драма «Отель Мумбаи». Гэри Олдмен и Джессика Альба сошлись вместе в триллере «Клуб анонимных киллеров», а Шарлиз Терон и Сет Роген — в комедии «Сумасшедшая парочка».

«Вчера»

(12+, Великобритания, Universal Pictures, мюзикл, комедия)

Культовый британский режиссер Дэнни Бойл («На игле», «Пляж», «Миллионер из трущоб») снял фильм, в котором звучат песни культовой британской группы The Beatles. И что в этом необычного, спросите вы. То, что Бойл в этой трогательной и немного грустной картине поднимает многие серьезные темы. Основная из них — на что готов пойти человек ради всемирной славы?

Это не история The Beatles. Логично было бы предположить, что на волне успеха музыкальных драм «Богемская рапсодия» и «Рокетмен» сам Бог велел снять фильм о легендарной ливерпульской четверке. Бойл придумал куда более остроумный ход — показал мир, в котором никто не знает Пола, Джона, Джорджа и Ринго и не помнит их песен. Никто, кроме единственного человека, — молодого музыканта, которого сбил автобус. И он оказался в параллельном мире, где абсолютно все совпадает с нашим. Все, кроме The Beatles. И когда парень начинает петь их песни, включая бессмертную Yesterday, все вокруг называют его гением…

Главную роль в фильме сыграл британский актер Химеш Патель. Это его дебют на большом экране. До того 28-летний британец с индийскими корнями играл только в сериалах, самым популярным из которых является «Жители Ист-Энда». Главную женскую роль исполнила популярная певица и актриса Лили Джеймс, звезда фильма «Mamma Mia! 2». Известный певец Эд Ширан сыграл в картине самого себя.

Бюджет фильма пока хранится в секрете. Известно только, что за право использовать песни The Beatles студия заплатила 10 миллионов долларов.

«Кунг-фу воин»

(6+, Китай, Kingkey Animation Studios, анимационный фильм для семейного просмотра)

У главного героя — пухленького и очень милосердного парня Тофу — есть мечта. Он хочет стать настоящим достойным бойцом кунг-фу. Для этого ему необходимо повторить путь, пройденный великим мастером единоборств по имени Линь Шао. А это очень опасно. Необходима твердость и вера в собственные силы. А наш герой — человек мягкий. Не зря авторы мультфильма дали ему имя Тофу. Так в Китае называют соевый творог.

«Сумасшедшая парочка»

(16+, США, Lionsgate, романтическая комедия, бюджет — 40 миллионов долларов)

В 2019 году государственный секретарь США Шарлотта Филд узнает, что действующий президент не будет баллотироваться на второй срок. Она уговаривает главу государства представить ее как потенциальную преемницу. В это же время популярный журналист Фред Фларски со скандалом уходит из газеты, потому что не согласен с методами работы ее нового владельца. Судьба сводит вместе Шарлотту и Фреда. Она нанимает журналиств в качестве своего спичрайтера. К чему в итоге все это приведет, и рассказывает фильм «Сумасшедшая парочка» режиссера Джонатана Ливайна («Тепло наших тел»).

Главные роли в комедии сыграли лауреат премии «Оскар» Шарлиз Терон («Атомная блондинка») и популярный актера Сет Роген («Соседи»). Также в картине задействованы Энди Серкис («Властелин колец»), Александр Скарсгард (сериал «Большая маленькая ложь»), Лиза Кудроу (сериал «Друзья»).

В американском прокате фильм появился в начале мая и собрал 44,6 миллиона долларов.

«Казанова. Последняя любовь»

(16+, Франция, Les Films du Lendemain, историческая драма)

Джакомо Казанова вынужден покинуть родину из-за своего вызывающего поведения и отправиться в Лондон. Сначала он воспринимает случившееся как ссылку. Английские законы и традиции ему совершенно неизвестны. И это его тяготит. Но вскоре Казанова знакомится с молодой куртизанкой Марианной де Шарпийон. Эта красавица заставляет известного ловеласа и совратителя забыть о других женщинах. Он пытается добиться ее благосклонности…

Снял картину французский режиссер Бенуа Жако («Ева»). Казанову сыграл известный актер Венсан Линдон («Роден»). Марианну — французская актриса Стэйси Мартен («Нимфоманка»). Также в картине снялась звезда Голливуда Валерия Голино («Человек дождя»).

«Отель Мумбаи»

(16+, Австралия — Индия — США, историческая драма, бюджет — 17,3 миллиона долларов)

В ноябре 2008 года в Бомбее (сейчас Мумбаи, Индия) была совершена серия терактов. Одной из мишеней террористов стал пятизвездочный отель The Taj Mahal Palace. В ходе атаки боевики сначала брали заложников, а потом убивали их. За сутки в городе были убиты 167 человек. Из них 31 — в отеле. Трагедия стала одним из крупнейших терактов в современной истории. Фильм на основе этих событий снял австралийский режиссер Энтони Марас. Это его дебют. Главные роли исполнили обладатель «Оскара» Дев Патель («Миллионер из трущоб»), американский актер Арми Хаммер («Под покровом ночи»), британский актер Джейсон Айзекс (сыграл Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере).

На Западе «Отель Мумбаи» вышел в прокат в марте и собрал 16,6 миллиона долларов. Критики дали картине очень высокие оценки.

«Обещание на рассвете»

(16+, Франция — Бельгия, Jerico, биографическая драма, бюджет — 27 миллионов долларов)

Фильм является экранизацией одноименного биографического романа Ромена Гари. Это единственный французский писатель, дважды получивший Гонкуровскую премию. Книгу однажды уже экранизировали. Это сделал в 1970 году Жюль Дассен, отец знаменитого певца Джо Дассена. В этот раз за дело взялся режиссер Эрик Барбье («Змий»).

Главную мужскую роль исполнил Пьер Нине («Ив Сен-Лоран»). Мать писателя сыграла культовая актриса Шарлотта Генсбур («Антихрист», «Нимфоманка»). Она специально выучила польский язык для этой роли. Съемки картины происходили в тех местах, где разворачивается действие книги Гари — Венгрии, Италии, Бельгии и Марокко.

Во Франции и Бельгии фильм вышел в прокат в 2017 году. Кассовые сборы слегка превысили 10 миллионов долларов.

«Клуб анонимных киллеров»

(12+, США, Lionsgate, триллер, бюджет — 15 миллионов долларов)

Профессиональные убийцы сформировали анонимный клуб, в котором доверительно обсуждают возникшие у них проблемы и рассчитывают на взаимопомощь.

Снял фильм американский режиссер Мартин Оуэн. Две его первых картины провалились в прокате («Лос-анджелесский слэшер» и «Давай будем плохими»). Несмотря на это, ему удалось уговорить сняться в «Клубе анонимных киллеров» звезд Голливуда первой величины. Это Гэри Олдмен (премия «Оскар» 2018 года за главную роль в исторической драме «Темные часы») и Джессика Альба («Город грехов», «Фантастическая четверка»). Также в картине снялся популярный актер Томми Флэнаган (сериал «Сыны анархии»).

«Аннабель 3»

(16+, США, Warner Bros., ужасы)

Из названия фильма легко догадаться, что это уже третья часть. Первая вышла в прокат в 2014 году и при мизерном для Голливуда бюджете 6,5 миллиона долларов собрала 257,1 миллиона долларов. Вполне логично, что студия Warner Bros. решила снимать продолжение. В 2017 году вышла вторая часть — «Аннабель: Создание». И снова любители ужастиков обеспечили картине коммерческий успех. Затраты на съемки составили 15 миллионов долларов, а кассовые сборы в 20 раз превзошли их — 306,5 миллиона долларов.

Каждую из частей снимал новый режиссер. Над первой поработал Джон Леонетти. Вторая является детищем Дэвида Сандберга. Третью доверили дебютанту Гэри Дауберману, который до сих пор был известен как сценарист («Оно»). Во всех трех частях сыграли звезды Голливуда Вера Фармига («Мне бы в небо») и Патрик Уилсон («Драйвер на ночь»). Бюджет «Аннабель 3» пока не сообщается.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

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