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Мужчина застал своего друга, когда тот развращал его 4-летнего сына: шокирующее ЧП в Винницкой области
В Винницкой области задержали очередного педофила, подозреваемого в развратных действиях в отношении четырехлетнего ребенка. Напомним, в Мариуполе дети помогли поймать опасного педофила.
В соответствии с оперативной информацией управления Национальной полиции в Винницкой области, 23 июня в полицию Калиновского района поступила информация от обеспокоенного мужчины, заявившего, что во время отдыха на водоеме в районе села Гущинца его знакомый начал демонстрировать половые органы его четырехлетнему сыну.
Все это происходило в палатке для отдыха.
28-летний правонарушитель был задержан, начато уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины («Развращение несовершеннолетних»), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
Отмечается, что сотрудничать со следствием подозреваемый отказывается.
Напомним, после нескольких резонансных убийств детей в Украине в Умани изнасиловали 15-летнюю девушку. А в Николаевской области 57-летний педофил скончался в СИЗО через две недели после ареста.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!