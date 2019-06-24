Происшествия

Мужчина застал своего друга, когда тот развращал его 4-летнего сына: шокирующее ЧП в Винницкой области

В Винницкой области задержали очередного педофила, подозреваемого в развратных действиях в отношении четырехлетнего ребенка. Напомним, в Мариуполе дети помогли поймать опасного педофила.

В соответствии с оперативной информацией управления Национальной полиции в Винницкой области, 23 июня в полицию Калиновского района поступила информация от обеспокоенного мужчины, заявившего, что во время отдыха на водоеме в районе села Гущинца его знакомый начал демонстрировать половые органы его четырехлетнему сыну.

Все это происходило в палатке для отдыха.

28-летний правонарушитель был задержан, начато уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины («Развращение несовершеннолетних»), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Отмечается, что сотрудничать со следствием подозреваемый отказывается.

Напомним, после нескольких резонансных убийств детей в Украине в Умани изнасиловали 15-летнюю девушку. А в Николаевской области 57-летний педофил скончался в СИЗО через две недели после ареста.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter