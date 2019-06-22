Происшествия

Не дожил до суда: 57-летний педофил умер в СИЗО спустя две недели после ареста

Преступление это было совершено еще в феврале 2019 года. 3 февраля 30-летняя жительница одного из сел Баштанского района Николаевской области обратилась в местный отдел полиции с заявлением о том, что ее дочь изнасиловали. Со слов 13-летней дочери заявительницы, вечером, когда она шла по улице, навстречу ей вышел пьяный 57-летний односельчанин, схватил за руку и затащил в свой дом. Там он избил девочку и изнасиловал. Вырваться ребенку удалось только после обещания «прийти завтра».

Оперативники полиции задержали гражданина, которому было объявлено о подозрении по ч. 4 статьи 152 УК Украины — «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста». Фигуранту дела грозило до 15 лет лишения свободы. Однако мужчине не довелось дожить даже до подготовительного заседания суда. Как значится в определении Казанковского районного суда, заседание которого состоялось на днях, смерть обвиняемого наступила спустя две недели после его ареста.

О причинах смерти пока не сообщается. Но известно, что подследственные и осужденные по таким статьям в местах лишения свободы, мягко говоря, авторитетом не пользуются. Интересно, что обвинительный акт был рассмотрен в суде, спустя четыре месяца после того, как было уже известно, что обвиняемый умер.

Ни его родственники, ни адвокат на возможной реабилитации этого человека не настаивали. Суд закрыл уголовное производство.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Запорожье задержали педофила, который насиловал двухлетнего ребенка и снимал процесс на видео.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter