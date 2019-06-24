В Умани под угрозой убийства изнасиловали 15-летнюю девушку

Происшествия

В Украине снова произошло страшное насилие над ребенком на сексуальной почве — в Умани изнасиловали 15-летнюю девушку.

Как сообщает в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, в Умани (Черкасская область) неизвестный мужчина на улице совершил нападение на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее. Девушка без сознания.

На розыск преступника поднят личный состав полиции Черкасской области.

Генерал пишет, что только за вчера аналогичные преступления были совершены в Мариуполе в отношении 12-летней девочки, в Винницкой области в отношении 4-летнего мальчика. Оба педофила задержаны.

По его информации, в Киевской области с заявлением обратились женщины об изнасиловании их 2-летней и 12-летней дочерей. Проводится проверка.

«Отбросы издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается — чей ребенок следующий? Это нужно остановить. Ждем рассмотрения нашего законопроекта № 6607 в Верховной Раде Украины. Это шаг навстречу безопасности наших детей», — отмечает генерал.

Напомним, за последний месяц в Украине зарегистрирован ряд резонансных случаев насилия над детьми. В поселке Ивановка Одесской области местный житель пытался изнасиловать и убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко, а под Херсоном арестовали рецидивиста, поиздевавшегося над семилетней девочкой.

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