Вакарчук женил друга в Грузии (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитый украинский музыкант, а теперь уже и политик Святослав Вакарчук, который будет баллотироваться на досрочных выборах в парламент, женил своего близкого друга. Музыкант группы «Океан Эльзы» Владимир Опсеница вступил в брак в Грузии. Снимками с радостного события опубликовал Вакарчук на своей странице в Instagram. Святослав стал свидетелем на звездной свадьбе.

«Ну что, Влада, все. Гордый быть первым свидетелем», — написал под снимками Вакарчук.

Судя по фото, на торжестве были и другие музыканты группы.

Вместе со Святославом на торжестве была и его возлюбленная Ляля Фонарева. В комментариях под снимком подписчики спрашивают: «А вы когда уже?».

Об избраннице Владимира известно лишь, что ее зовут Светлана.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Алина Гросу отгуляла пышную свадьбу со звездными гостями в Италии.

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