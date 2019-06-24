Арестовали без права залога: в Киеве судили мужчину, зверски убившего 9-летнего мальчика

Происшествия

В понедельник, 24 июня, подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика Захара Черевко Дарницкий районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права на внесение залога. Об этом сообщили в прокуратуре Киева в Facebook.

Как известно, подозреваемым в убийстве ребенка стал один из родственников — брат отчима мальчика — 30-летний Ярослав, с которым ребенок дружил. Считается, что к убийству привел семейный конфликт, и преступление должно было стать местью матери и отчиму мальчика.

По словам бабушки убитого мальчика, лет 10 назад у 30-летнего Ярослава вроде была травма головы. После этого он лечился в психиатрической больнице.

«Мама его все время оберегала, говорила, что ему нельзя работать, кормила его. Из-за этого у них там и были конфликты. Он здоровый такой, занимался борьбой, мог бы и работать, а не дома сидеть. В тот день у них тоже там произошел конфликт, и вот Ярослав так отомстил. Но почему он выбрал ребенка?» — приводит слова бабушки «Антикор».

Как сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, мама Захара и ее новый муж неоднократно попадали в поле зрения полиции, а мужчина и вовсе был несколько раз судим. Поэтому ребенок жил с бабушкой.

Хотя бабушка говорит, что дочь жила отдельно, потому что у них не очень хорошие условия. Бабушка с внуком проживали в 2-х комнатной квартире по ул. Вербицкого, тут у Захара была своя комната. А мать с супругом, братом мужа и их матерью жили в 3-х комнатной квартире по ул. Бажана.

Убийца заманил мальчика на Вырлицу якобы проводить расследование. На берегу озера мужчина подошел сзади к ребенку и нанес около 30 ударов ножом. Раны наносились хаотично — в область шеи и спины. Затем преступник несколько раз ударил жертву молотком по голове, удары стали смертельными.

Чтобы скрыть преступление, убийца привязал к ногам жертвы камень и попытался утопить тело в озере. Тем не менее, тело нашли на следующий день в метре от берега. Убийца вернулся домой поздно вечером весь мокрый. Объяснил это тем, что лазил по мусорникам.

За содеянное злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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