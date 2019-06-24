Скандальная MARUV снова собралась выступить в России

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица MARUV, попавшая в новый скандал перед первым после Национального отбора на «Евровидение» концертом в Киеве из-за вопроса о Крыме, снова собралась с концертами в Россию.

Она будет разогревать публику перед концертом всемирно известной певицы Кристины Агилеры на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Украинскую артистку мировая звезда выбрала среди нескольких предложенных исполнителей.

«Объявляем певицу, которую Кристина Агилера выбрала для открытия своего концерта 23 июля! Это MARUV, номинантка на конкурс „Евровидение“ и одна из самых востребованных звезд отечественной поп-музыки. Ее альбом BLACKWATER, выпущенный в сентябре 2018-го, стал в России трижды платиновым, а хиты Drunk Groove и Focus On Me, принесшие ей известность по всему миру, покорили самые высокие позиции в чартах СНГ, а также Польши, Мексики и Франции», — говорится в официальном сообщении организаторов концерта.

Сама MARUV эту новость пока не комментировала. Ранее она снималась для российского глянца и выступала в Москве, в частности и на недавней премии МУЗ-ТВ.

Также украинская певица развлекала гостей на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, кто из украинских звезд засветился на недавней премии МУЗ-ТВ в Москве.

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