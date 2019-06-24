Происшествия

Очень курьезная операция: всплыли подробности о попытке забросать дерьмом участников ЛГБТ-прайда в Киеве

Украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал подробности подготовки провокации против участников Марша равенства в Киеве, к реализации которой привлекли четырех уроженцев Ровенской области. Как сообщалось, в полиции заявили о 9 задержанных противников ЛГБТ-марша в Киеве.

Организатором акции был экс-депутат Заричнянского районного совета и известный на Ровенщине пастор-«пятидесятник» Анатолий Полюхович, который регулярно высказывался против демонстрации нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Сырье» для изготовления «снарядов» группа получила, вскрыв четыре передвижных биотуалета. Зловонную жидкость переливали в обычные презервативы.

«Сливали зловонную жижу из баков в специально приобретенные опрыскиватели, а оттуда закачивали в презервативы. Презервативы, которые не лопались, они бережно перевязывали, получались дерьмобомбы. Не все получалось — бывало, что презервативы лопались, фекалии разлетались вокруг, и на самих деятелей тоже», — рассказал журналист.

По его словам, на работу ушло два дня.

Фото с базы «дерьмометчиков»

Тем не менее применить «снаряды» новоявленным «террористам» не удалось — полиция взяла под наблюдение их базу на Жуковом острове, и когда машина с фекалиями выехала в Киев, перевозчик был задержан вместе со всеми «боеприпасами». Одновременно были задержаны и производители «бомб».

Расследование продолжается, правоохранители надеются установить все подробности происшествия.

Напомним, в Сумах из-за проведения ЛГБТ-марша серьезно оскандалился местный чиновник.



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