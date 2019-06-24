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В Харькове вандалы залили краской памятник воинам УПА (фото)
В Харькове неизвестные вандалы снова поглумились над памятником погибшим героям УПА, установленным в Молодежном парке (Киевский район). Сообщение об инциденте поступило в полицию в 16:35 24 июня, сообщила полиция Харькова в Facebook.
Злоумышленники полностью залили камень красной краской, похожей на кровь.
Фото полиции
Памятник, который представляет собой камень с прикрепленной к нему металлической табличкой, уже много раз страдал от действий вандалов — его даже пытались взорвать.
А в начале мая в Харькове разгромили памятник, установленный в честь провозглашения государственного суверенитета Украины.
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