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Россия не выполнила ни единого требования: Ирина Геращенко обратилась к ЕС ситуации в ПАСЕ
Партия «Европейская Солидарность» будет защищать фундаментальные ценности Совета Европы.
С таким заявлением во время своего выступления на дебатах ПАСЕ выступила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
«Вооруженная агрессия России продолжается уже 5 лет. Результат — около 13 тысяч убитых, 30 тысяч раненых, сотни заложников и политзаключенных Кремля. С начала российской агрессии Ассамблея приняла десятки резолюций, однако, РФ не выполнила ни одно из них. Ассамблея осудила незаконный референдум в Крыму, призвала прекратить преследование крымскотатарского народа и предоставить полный доступ миссии ОБСЕ … Не выполнено «, — акцентировала Геращенко.
При этом она добавила: «Ассамблея осудила невыполнение Россией Минских соглашений, призвала прекратить огонь и освободить всех заложников и политзаключенных, а также в сотрудничестве с МККК провести поиск пропавших без вести … Не выполнено».
Политик отметила, что количество политзаключенных Кремля составляет около 100 человек и десятки заложников содержатся на оккупированном Донбассе. Все они содержатся в полной изоляции, без разрешения на переписку или посещения структурами МККК, другими международными организациями
«Кремль продолжает незаконно удерживать Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба и других», — подчеркнула член партии «Европейская солидарность».
Также во время выступления Ирина Геращенко обратила внимание на резолюцию № 2259 с требованием к России разблокировать судоходство, освободить 24 украинских моряка. И констатировала, что РФ вопреки решению Международного трибунала ООН по морскому праву до сих пор незаконно удерживает украинских военных.
«В письмах, которые я получила от наших моряков Лефортово, они благодарят мир за борьбу, ждут освобождения и пишут, что свобода не ограничивается тюремными стенами. Но почему тогда совесть ограничивается стенами этого зала?», — отметила Геращенко.
«В рамках работы гуманитарной группы в Минске мы десятки раз призывали российскую сторону освободить пленников, однако Россия занимает деструктивную позицию. Российская Федерация не выполнила никаких резолюций, принятых Ассамблеей», — подчеркнула парламентарий.
Резюмируя, Ирина Геращенко сказала: «Вместе с тем, ценой разрушения ценностей и принципов и механизмов влияния Совета Европы обсуждается вопрос предоставления индульгенции России за все совершении ею преступления. Мы не будем голосовать за такие решения и призываем коллег не заниматься фарисейством. И защитить фундаментальные ценности Совета Европы».
Ранее член делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что в рамках Ассамблеи Украина фактически осталась один на один с Россией.
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