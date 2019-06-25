Мир

В ПАСЕ рассмотрели около половины поправок к резолюции об участии РФ в сессии

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрели около половины из более чем 200 поправок, предложенных парламентариями к резолюции, которая может быть использована российской делегацией для возвращения к ПАСЕ. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что обсуждение резолюции и голосование по поправкам к ней длится уже более семи часов.

К настоящему моменту рассмотрено около половины из более чем 200 поправок, которые были предложены в основном представителями Украины и Великобритании. Рассмотренные до настоящего момента поправки касаются первых пяти из 12 абзацев резолюции. Принята была лишь одна поправка к первому параграфу, которая носит в основном технический характер.

С момента начала рассмотрения доклада о «Совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования», который содержит указанную резолюцию, ассамблея сделала несколько перерывов.

Как известно, летняя сессия ПАСЕ, которая открылась 24 июня в Страсбурге, внесла в повестку дня решение о возвращении делегации России в Ассамблею. Данное решение должно быть принято в ночь на вторник, несмотря на сопротивление Украины. Его добавили в повестку дня с рядом процедурных нарушений. Идею снять санкции из России в ПАСЕ поддержали многие западные политики и правительств.

Напомним, что в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей всех из руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. 17 мая 2019 года министры иностранных дел более чем 30 государств (из 47 стран — членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России. 3 июня 2019 года Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Теперь этот проект резолюции окончательно должна утвердить непосредственно ПАСЕ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Министерстве иностранных дел Украины уверены, что возвращение Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы ослабит организацию и подорвет ее правила.

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