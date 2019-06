Не «магическая пуля»: в МИД резко отреагировали на возможное возвращение России в ПАСЕ

В Министерстве иностранных дел Украины уверены, что возвращение Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы ослабит организацию и подорвет ее правила. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в микроблоге Twitter.

«Отмена запрета для России в ПАСЕ — явно не является правильной политикой „магической пули“, которая может остановить российскую агрессию. Наоборот, это ослабит эту уважаемую организацию, подрывая справедливость и прозрачность правил в Совете Европы», — отметила Зеленко.

Lifting #Russia's ban in #PACE is obviously not the right policy silver bullet that could #StopRussianAggression. Conversely, it would weaken this reputable organization, subverting the fairness and transparency of rules in @coe #SaveCouncilEurope pic.twitter.com/9AO4J10Uf1