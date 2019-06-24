Украина

Не «магическая пуля»: в МИД резко отреагировали на возможное возвращение России в ПАСЕ

В Министерстве иностранных дел Украины уверены, что возвращение Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы ослабит организацию и подорвет ее правила. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в микроблоге Twitter.

«Отмена запрета для России в ПАСЕ — явно не является правильной политикой „магической пули“, которая может остановить российскую агрессию. Наоборот, это ослабит эту уважаемую организацию, подрывая справедливость и прозрачность правил в Совете Европы», — отметила Зеленко.

Lifting #Russia's ban in #PACE is obviously not the right policy silver bullet that could #StopRussianAggression. Conversely, it would weaken this reputable organization, subverting the fairness and transparency of rules in @coe #SaveCouncilEurope pic.twitter.com/9AO4J10Uf1 — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 24 июня 2019 г.

Как известно, летняя сессия ПАСЕ, которая открылась 24 июня в Страсбурге, внесла в повестку дня решение о возвращении делегации России в Ассамблею. Данное решение должно быть принято в ночь на вторник, несмотря на сопротивление Украины. Его добавили в повестку дня с рядом процедурных нарушений. Идею снять санкции из России в ПАСЕ поддержали многие западные политики и правительств.

Напомним, что в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей всех из руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. 17 мая 2019 года министры иностранных дел более чем 30 государств (из 47 стран — членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России. 3 июня 2019 года Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Теперь этот проект резолюции окончательно должна утвердить непосредственно ПАСЕ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», член делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что в рамках Ассамблеи Украина фактически осталась один на один с Россией.

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