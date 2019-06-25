Мир

Не спальня: врач назвал лучшее место в доме для занятий сексом

У большинства пар все интимные моменты происходят в спальне, за закрытой дверью. Но доктор Шахзади Харпер, специалист по менопаузе и либидо, настоятельно рекомендует влюбленным нужно немного пофантазировать и переместиться в другую комнату. Об этом пишет eg.ru со ссылкой на The Mirror.

Изменение места для занятия сексом, по его мнению, пойдет на пользу обоим партнерам — главное в этом вопросе является спортивный момент.

«Идеальным» местом для интимных занятий в доме Харпер считает кухню.

«Это звучит не слишком гигиенично, но у кухни есть огромное преимущество. Там вы с партнером можете сжечь больше калорий», — говорит врач.

Оптимально позицией специалист называет то положение, когда мужчина сидит на кухонном столе, а дама садится к нему на колени: «Это самая энергозатратная поза для женщины».

К тому же, по ее словам, в кухне гораздо более подходящих мест для занятий любовью: «Кухня — лучшая комната для секса, кухонный стол или столешница — всегда удобная опора».

Издание напоминает, что за последние годы было проведено много исследований на тему того, сколько калорий можно сжечь при сексе. По некоторым данным, 30-минутный активный половой акт поможет вам сжечь до 150 калорий. Это эквивалентно бегу трусцой в течение 15 минут.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые из американского Университета Джорджии выяснили, что регулярные занятия сексом способны уменьшить артериальное давление настолько же эффективно, насколько это позволяют сделать специальные таблетки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter