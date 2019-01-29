Секс снижает давление не хуже таблеток, — исследование

Здоровье

Ученые из американского Университета Джорджии выяснили, что регулярные занятия сексом способны уменьшить артериальное давление настолько же эффективно, насколько это позволяют сделать специальные таблетки. Об этом пишет Medic Daily.

Показатели артериального давления у группы добровольцев, принявших участие в эксперименте, упали на 13% в день после того, как они занялись любовью.

При этом прием таблеток из категории диуретиков, которые в первую очередь и выписывают для борьбы с повышенным давлением, позволял добиться таких же результатов. Причем, чем больше удовольствий приносит оргазм, тем ниже впоследствии оказывается давление.

По мнению авторов исследования, секс производит подобный эффект за счет увеличения показателей гормона окситоцина, неформально называемого гормоном обнимашек. Окситоцин эффективно уменьшает уровень стресса. В ходе эксперимента его участники занимались сексом, не снимая с себя специальные мониторы сердечного ритма. Кроме того, их также просили оценить уровень интенсивности оргазма по шкале от 66 до 106 пунктов. Средняя отметка составила 87 пунктов.

Перед началом исследования среднестатистическое систолическое давление у добровольцев составляло 115 мм ртутного столба. После занятий сексом этот показатель снижался на 17 мм ртутного столба.

В то же время следует отметить, что и без всякого дополнительного снижения этот показатель является абсолютно нормальным и не угрожающим здоровью. Поэтому сложно сказать, помогают ли занятия сексом жертвам повышенного артериального давления или гипертонии, у которых эти показатели превышают 140 на 90.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», польза утреннего секса получила научное обоснование — ученые представили данные о том, что благодаря интимным контактам в начале дня повышается производительность труда, улучшается качество работы.

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