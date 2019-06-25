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Разговоры ни о чем: астролог рассказал, будет ли результативной для Украины встреча Трампа и Путина
Предполагаемая встреча президентов США и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина, которая может пройти 28−29 июня в Японии на полях саммита «Большой двадцатки», вряд ли будет результативной. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
Астролог напомнил, что 2 июля нас ждет солнечное затмение, а, как правило, два-три дня до него и после находятся в ауре затмения.
«Соответственно, дни, когда пройдет саммит G20 — будут под негативным влиянием этого астрономического явления. Потому встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, может, и состоится на полях саммита. Однако она будет безрезультатной: американский и российский лидеры ни о чем не договорятся, и их беседа ни к чему не приведут. В том числе не будет продвижения в решении проблем Украины и Ирана», — заявил Росс.
Единственное, на что можно рассчитывать, считает астролог — то, что Путин и Трамп могут как-то «разрулить» вопросы, касающиеся Венесуэлы. Поскольку нынешняя кризисная ситуация в Венесуэле началась на затмение, то и закончиться она может тоже на затмение. Потому венесуэльский вопрос — единственный, по которому Трамп и Путин могут достигнуть каких-то договоренностей на полях саммита.
Также астролог напомним, что общение между российским и американским президентами не назовешь дружеским. К примеру, последняя встреча Трампа и Путина была крайне неудачной, а состоялась она в июле прошлого года, как раз в «коридор затмений» — между солнечным затмением 13 июля и лунным затмением 27 июля. Теперь планируется новая встреча Трампа и Путина тоже должна состояться в радиусе затмения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Павел Климкин уверен, что во время встречи Трампа и Путина обязательно будет озвучена и тема освобождения украинских пленных моряков.
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