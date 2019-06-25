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Украина

Обсудят Украину: в США раскрыли детали грядущей встречи Трампа с Путиным

9:11 25 июня 2019 79
Встреча Путина и Трампа
Инф. «ФАКТОВ»

На саммите G20 в Японии президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы среди прочего обсудить вопросы Украины. Об этом американским СМИ сообщил высокопоставленный источник в Белом Доме.

Он назвал готовящуюся встречу Путина и Трампа «нормальной», а не «формальной».

«У Трампа будет двусторонняя встреча с Путиным на полях G-20 в Осаке, нормальная встреча, а не формальный саммит. Ожидается, что разговор преимущественно будет посвящен вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток, контроль над вооружением и улучшение двусторонних отношений», — цитирует американского чиновника Интерфакс-Украина.

Саммит в Осаке состоится 28−29 июня.

Напомним, ранее астролог Влад Росс усомнился в результативности предполагаемой встречи президентов США и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита «Большой двадцатки». В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что во время встречи Трампа и Путина обязательно будет озвучена и тема освобождения украинских пленных моряков.

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