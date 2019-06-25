Украина

Раненые бойцы ВСУ и поврежденная техника боевиков: что происходит на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе были ранены два украинских воина, еще двое получили боевое травмирование. Ранее в сети показали видео ликвидации снайпера боевиков под Донецком.

Как сообщают в штабе Объединенных сил, всего в течение понедельника, 24 июня, российско-оккупационные войска 44 раза обстреляли позиции украинских бойцов. Из них 15 раз — с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ООС подчеркнули, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не запрещенного минскими соглашениями. «По данным разведки, 24 июня трое оккупантов были ранены. Уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», миссия ОБСЕ в начале апреля задокументировала появление в районе захваченной боевиками Горловки новейшей российской радиолокационной станции артиллерийской разведки и целеуказания, которая входит в состав комплекса «Зоопарк-1»



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