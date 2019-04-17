Украина

На Донбассе засекли российский военный комплекс "Зоопарк": что об этом известно

Миссия ОБСЕ в начале апреля задокументировала появление в районе захваченной боевиками Горловки новейшей российской радиолокационной станции артиллерийской разведки и целеуказания, которая входит в состав комплекса «Зоопарк-1». Соответствующее заявление в миссии сделали 16 апреля.

В соответствии с отчетом ОБСЕ, радиолокационную станцию 1Л259, видели в 39 км на северо-восток от Донецка.

Комментируя оперативную информацию, волонтеры InformNapalm констатировали, что подобная российская военная техника уже фиксировалась на Донбассе в августе 2016 года и в ноябре 2016 года.

«Зоопарк-1» предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО), расчета траектории снарядов и ракет, корректировки огня «дружественных» огневых средств, наблюдения за воздушным пространством, в т. ч. за БПЛА.

Напомним, в начале апреля у боевиков на Донбассе появились управляемые 152-мм артиллерийские боеприпасы типа «Краснополь» российского производства. А после этого стало известно, что боевики с применением новейшей российской техники уничтожили свои же беспилотники.

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