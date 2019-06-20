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В сеть попало видео ликвидации снайпера под Донецком
В сети опубликовали видео ликвидации снайпера боевиков на Донбассе. Видео опубликовал в Facebook пользователь Юрий Москаленко.
«Работа антиснайпера… Уничтожение вражеского снайпера, который принес немало бед в последнее время… Окраина Донецка… Дистанция — 850 м… Калибр 338… Как видите, тоже не сидим без дела…» — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», на днях на Донбассе украинские военные уничтожили вражескую пулеметную точку. Метким выстрелом из ПТУРа позиция врага была обезврежена, один боевик ликвидирован, двое ранены.
Несколько недель назад боевики на Донбассе обстреляли из ПТРК грузовик ВСУ. В ходе обстрела погибли двое украинских военных.
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