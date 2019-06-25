Туристам в аэропортах Грузии будут дарить вино

Мир

В Грузии, куда президент России Владимир Путин запретил полеты российских авиакомпаний, возобновляют хорошую традицию — встречать в аэропортах туристов вином.

Как сообщает «Грузия онлайн», Национальная администрация туризма планирует вручить гостям 300 тысяч бутылок брендированного подарочного вина и уже объявила тендер на закупку сухого вина сортового состава Саперави без консервантов. Бутылки будут оливкового цвета и в специальной упаковке для транспортировки.

Сообщается, что победитель тендера будет поставлять продукцию в аэропорты Кутаиси, Батуми и Тбилиси. Известно, что кампания по раздаче вина будет проводиться в грузинских аэропортах уже в шестой раз. В последний раз акция состоялась в декабре 2016 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поддержать Грузию призвал пятый президент Украины Петр Порошенко, предложив правительству и Министерству инфраструктуры предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина — Грузия — Украина, а авиакомпаниям — снизить цены на билеты.



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