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Туристам в аэропортах Грузии будут дарить вино
В Грузии, куда президент России Владимир Путин запретил полеты российских авиакомпаний, возобновляют хорошую традицию — встречать в аэропортах туристов вином.
Как сообщает «Грузия онлайн», Национальная администрация туризма планирует вручить гостям 300 тысяч бутылок брендированного подарочного вина и уже объявила тендер на закупку сухого вина сортового состава Саперави без консервантов. Бутылки будут оливкового цвета и в специальной упаковке для транспортировки.
Сообщается, что победитель тендера будет поставлять продукцию в аэропорты Кутаиси, Батуми и Тбилиси. Известно, что кампания по раздаче вина будет проводиться в грузинских аэропортах уже в шестой раз. В последний раз акция состоялась в декабре 2016 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поддержать Грузию призвал пятый президент Украины Петр Порошенко, предложив правительству и Министерству инфраструктуры предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина — Грузия — Украина, а авиакомпаниям — снизить цены на билеты.
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