Украина

Еще бы из Украины забрал: что пишут в сети о запрете Путиным россиянам летать в Грузию

В сети отреагировали на решение президента России Владимира Путина запретить авиасообщение с Грузией. Большинство пользователей позлорадствовали — ведь такими темпами россиянам вскорости останется отдыхать разве что в Сирии или в аннексированном Крыму.

«Путин запретил авиасообщение с Грузией. Отлично! В Грузию поедут немцы, французы, поляки, украинцы. А россиянам пора осваивать туристические маршруты Омска и Челябинска», — написал в Twitter блогер с ником Мысли Перзидента.

В ответ находчивые россияне тут же предложили несколько новых туристических маршрутов, которые могут запустить для «замещения» Грузии — «Цветные дымы Челябинска», «Угольные разрезы Кузбасса», «По Гоп-районам Томска», «Нефтяные болота Тюмени», «Грунтовые дороги Урала».

«А как же „курорты“ чеченского султаната, такие „санатории“ как ДНР и ЛНР, и „конкурент“ Турции и Израиля Сирия? Ну и конечно же, жемчужина в короне Путинской Империи — Крым?», — задался вопросом Виконт де Городец.

Однако больше других решению Путина порадовался пользователь из Краматорска.

«…эх…ктоб эту расейскую шваль с Украины вывез», — написал он, комментируя новость о том, что всех российских туристов по решению Путина теперь вернут на родину.

В то же время политолог Алексей Голобуцкий отметил, что с экономической точки зрения такое решение Путина действительно станет большим ударом по туристическому потоку — по его словам, заметную часть туристического потока в Грузии составляют именно российские туристы. И они же, разумеется, в формируют доходные статьи бюджета Грузии в туристической и многих других отраслях.

«Поэтому и настолько странный указ: с «отложенной нацбезопасностью»: Путин, фактически, выставил Грузии ультиматум — «либо вы за 18 дней возвращаетесь к лояльным взаимоотношениям с Россией — либо в разгар лета вы лишитесь наших туристов и денег с них», — объяснил он.

Напомним, в настоящее время в Грузии продолжаются антироссийские волнения, спровоцированные скандальным поведением депутата Государственной думы Российской Федерации Сергея Гаврилова, который занял место спикера в зале заседаний грузинского парламента в Тбилиси.

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