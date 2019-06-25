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Влюбленные сыграли свадьбу в больничной палате 100-летней бабушки жениха: трогательные фото
Американцы Клэй Камерон и Скай Говард запланировали свою свадьбу в канун нового, 2020-го года. Однако решили провести церемонию досрочно ради 100-летней бабушки Клэя — Шарлотты Буссард. Состояние здоровья старушки резко ухудшилось, ее поместили в одну из больниц штата Техас. Она очень мечтала дожить до женитьбы внука. И, как сообщает издание People, влюбленные решили устроить неофициальную свадьбу специально для нее — прямо в больничной палате. Церемонию провел врач этой больницы — близкий друг семьи.
«Она матриарх семьи. Мы не хотели, чтобы она пропустила столь важное для нас событие», — сказала невеста. Скай была в красивом подвенечном платье, Клэй — в костюме и ковбойской шляпе. В палату не пустили лишних людей. «Это было только для нее… Мы не хотели ее утомлять», — сказала невеста.
«То, как Шарлотта смотрела на Скай и Клэя, было удивительным», — рассказала растроганная фотограф Эми Тейлор. На странице в соцсети, где она разместила снимки, пользователи оставили множество восторженных комментариев.
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