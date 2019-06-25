В Киеве 25—27 июня можно бесплатно обследоваться: адреса пунктов

Здоровье и медицина

На прошлой неделе в приспособленных столичных медпунктах прошли экспресс-диагностику 1039 киевлян, а в целом с момента старта проекта «Врач в Вашем доме» в нем приняли участие 83 093 человека. Пункты работают во всех районах столицы. С 25 по 27 июня у желающих будет возможность бесплатно обследоваться. Так в предыдущую неделю у 734 обследуемых оказался лишний вес, у 464 — повышенное артериальное давление, у 185 — высокие уровень глюкозы в крови и у 324 — уровень холестерина. Эти показатели учитывают медики при обследовании и при необходимости консультируют пациентов по поводу обнаруженных проблем со здоровьем, рекомендуют дополнительные обследования, советуют соблюдать правильный режим питания и поддерживать здоровье, чтобы организм не давал сбоев.

К тем, кто самостоятельно не может добраться в профильные заведения, выезжают мультидисциплинарные бригады (в их составе семейные врачи, узкопрофильные специалисты). Они наведывались 72 раза к социально незащищенным и немощным людям. А всего в рамках проекта осуществлено совершено 5 984 таких визита.

С 25 по 27 июня пункты открыты, как правило, с 11:00 до 14:00 по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

25−27 июня —— улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

25 июня — улицы Срибнокильская, 20 В, аптека «Фармсоюз», Заслонова, 22 (центр занятости);

26 июня — Харьковское шоссе, 121, аптека «Альта-С»;

27 июня — улицы Олийныка, 21 (центра оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

Деснянский район ( 10:00—14:00 )

25 июня — улица Шолом-Алейхема, 18, проспект Маяковского, 47;

26 июня — 10:00—14:00 — парк Деснянский;

27 июня — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73, улица Шолом-Алейхема, 18;

Днепровский район

25 июня — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Миропольская, 1 (аптека № 77), 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15, аптека № 79;

26 июня — улицы Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека), 14:00—16:00 — Пожарского, 8а (жэо № 402);

27 июня — улицы Раисы Окипной, 9 (аптека № 109), Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Миропольская, 13а (жэо № 404);

Оболонский район

25 июня — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55;

26 июня — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;

27 июня — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);

Печерский район

25 июня — улица Подвысоцкого, 4а;

26, 27 июня — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

Подольский район

25 июня — улицы Кирилловская, 107, Мостицкая, 9, амбулатория №№ 6,7,

26 июня — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

27 июня — улицы Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1, Волошская, 47, каб. 114;

Святошинский район

26 июня — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

25 июня — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);

26 июня — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;

27 июня — улица Соломенская, 17, проспект Комарова, 3 (Медгородок);

Шевченковский район (прием 10.00−13.00)

25 июня — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

26 июня — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

27 июня — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в столице в июне дежурит передвижной флюорограф.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter