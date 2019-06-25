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В Киеве 25—27 июня можно бесплатно обследоваться: адреса пунктов
На прошлой неделе в приспособленных столичных медпунктах прошли экспресс-диагностику 1039 киевлян, а в целом с момента старта проекта «Врач в Вашем доме» в нем приняли участие 83 093 человека. Пункты работают во всех районах столицы. С 25 по 27 июня у желающих будет возможность бесплатно обследоваться. Так в предыдущую неделю у 734 обследуемых оказался лишний вес, у 464 — повышенное артериальное давление, у 185 — высокие уровень глюкозы в крови и у 324 — уровень холестерина. Эти показатели учитывают медики при обследовании и при необходимости консультируют пациентов по поводу обнаруженных проблем со здоровьем, рекомендуют дополнительные обследования, советуют соблюдать правильный режим питания и поддерживать здоровье, чтобы организм не давал сбоев.
К тем, кто самостоятельно не может добраться в профильные заведения, выезжают мультидисциплинарные бригады (в их составе семейные врачи, узкопрофильные специалисты). Они наведывались 72 раза к социально незащищенным и немощным людям. А всего в рамках проекта осуществлено совершено 5 984 таких визита.
С 25 по 27 июня пункты открыты, как правило, с 11:00 до 14:00 по адресам:
Голосеевский район (
25−27 июня —— улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
25 июня — улицы Срибнокильская, 20 В, аптека «Фармсоюз», Заслонова, 22 (центр занятости);
26 июня — Харьковское шоссе, 121, аптека «Альта-С»;
27 июня — улицы Олийныка, 21 (центра оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
Деснянский район (
25 июня — улица Шолом-Алейхема, 18, проспект Маяковского, 47;
26 июня —
27 июня —
Днепровский район
25 июня — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Миропольская, 1 (аптека № 77),
26 июня — улицы Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека),
27 июня — улицы Раисы Окипной, 9 (аптека № 109), Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Миропольская, 13а (жэо № 404);
Оболонский район
25 июня — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55;
26 июня — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;
27 июня — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);
Печерский район
25 июня — улица Подвысоцкого, 4а;
26, 27 июня — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;
Подольский район
25 июня — улицы Кирилловская, 107, Мостицкая, 9, амбулатория №№ 6,7,
26 июня — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
27 июня — улицы Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1, Волошская, 47, каб. 114;
Святошинский район
26 июня — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);
Соломенский район
25 июня — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);
26 июня — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;
27 июня — улица Соломенская, 17, проспект Комарова, 3 (Медгородок);
Шевченковский район (прием 10.00−13.00)
25 июня — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
26 июня — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
27 июня — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3.
Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».