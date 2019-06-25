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Происшествия

Обиделся из-за подарка: всплыли шокирующие подробности убийства 9-летнего мальчика в Киеве

10:41 25 июня 2019 498
Убийца
Инф. «ФАКТОВ»

В деле об убийстве девятилетнего Захара Черевко, тело которого со следами насильственной смерти обнаружили в озере Вырлица, появилась красноречивая деталь. Следствие не исключает, что причиной ненависти убийцы ребенка к Захару стал… компьютер, который мальчику подарила мать.

Отмечается, что несмотря на то, что после появления новой семьи у женщины Захар жил с бабушкой и дедушкой, она продолжала заботиться о нем. Одним из проявлений заботы и стал компьютер, который 30-летний брат ее сожителя то ли считал своим, то ли сам претендовал на подарок.

Взрослый, нигде не работающий детина закатил огромный скандал и решил поквитаться с малышом, сообщили «КП» в Украине в пресс-службе столичной полиции.

«22 июня подозреваемый проснулся в четыре утра, выпил бутылку водки, потом снова заснул, потом опять проснулся и пил. В последний раз он опорожнил бутылку в четыре вечера и пошел к дому Захара», — проинформировали в полиции.

Там отметили, что ребенок пошел со взрослым потому, что знал его и не опасался, а родственник отчима позвал малыша купаться.

В детстве этот человек якобы лечился от шизофрении, поэтому его могут признать невменяемым.

Напомним, в понедельник, 24 июня, подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика Захара Черевко Дарницкий районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права на внесение залога.

Фото Полиции Киева

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