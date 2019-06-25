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- 11:00 Стало известно, какая зарплата у Зеленского
Стало известно, какая зарплата у Зеленского
В Администрации Президента Украины обнародовали размер первой зарплаты президента Владимира Зеленского. Как сообщили в АП по запросу издания «ФАКТОР», в мае Зеленский получил должностной оклад в размере 12 727 гривен.
Надбавок и премий к окладу для него установлено не было.
Напомним, украинские депутаты, являющиеся представителями в ПАСЕ, обвинили президента Зеленского в игнорировании официальных обращений представителей украинской делегации в ПАСЕ, которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы попытаться повлиять на позицию представителей Франции в ПАСЕ.
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