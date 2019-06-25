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Украина

Стало известно, какая зарплата у Зеленского

11:00 25 июня 2019 502
Президент Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В Администрации Президента Украины обнародовали размер первой зарплаты президента Владимира Зеленского. Как сообщили в АП по запросу издания «ФАКТОР», в мае Зеленский получил должностной оклад в размере 12 727 гривен.

Надбавок и премий к окладу для него установлено не было.

Напомним, украинские депутаты, являющиеся представителями в ПАСЕ, обвинили президента Зеленского в игнорировании официальных обращений представителей украинской делегации в ПАСЕ, которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы попытаться повлиять на позицию представителей Франции в ПАСЕ.

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