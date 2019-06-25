У Авакова отреагировали на скандал вокруг развлечений офицеров Нацгвардии под песню Газманова

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После того, как в сеть выложили видео с выпускного в харьковской Академии Национальной гвардии, где лейтенанты танцевали под пропагандистскую песню «Господа офицеры» российского певца Олега Газманова, в МВД по данному факту инициировали служебное расследование.
«Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан инициировал проведение служебного расследования по факту использования гвардейцами песни, популяризирующей российских военных», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Родион Газманов, сын внесенного в «черные списки» Минкульта Украины Олега Газманова, попал в скандал с получением им награды «За участие в военной операции в Сирии».
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