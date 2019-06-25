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Стоит куда-то России залезть — везде проблемы: звонок россиянина в прямой эфир росТВ стал хитом сети

11:29 25 июня 2019 181
Стоит куда-то России залезть&nbsp;— везде проблемы: звонок россиянина в прямой эфир росТВ стал хитом сети
Инф. «ФАКТОВ»

Россиянин спровоцировал скандал, позвонив в эфир росТВ и заявив о непонимании последних санкционных решений Кремля в отношении Грузии. Напомним, после того, как Путин запретил прямое авиасообщение с Грузией, а Роспотребнадзор выдвинул странные претензии к грузинскому вину, в Грузии решили возобновить хорошую традицию — встречать в аэропортах туристов вином.

Он также в прямом эфире выразил убежденность в принадлежности Крыма Украине, при этом отметил, что после аннексии жизнь на полуострове нисколько не улучшилась.

«Стоит куда-то России залезть — везде проблемы», — не скрывал эмоций россиянин.

По реакции ведущих можно было понять, что звонок стал для них полной неожиданностью, поэтому они поспешили оборвать связь со звонившим.

В сети появилось видео фрагмента эфира телеканала.

Напомним, после решения президента России Владимира Путина запретить авиасообщение с Грузией пользователи сети позлорадствовали — ведь такими темпами россиянам вскорости останется отдыхать разве что в Сирии или в аннексированном Крыму.

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