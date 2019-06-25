Мир

Стоит куда-то России залезть — везде проблемы: звонок россиянина в прямой эфир росТВ стал хитом сети

Россиянин спровоцировал скандал, позвонив в эфир росТВ и заявив о непонимании последних санкционных решений Кремля в отношении Грузии. Напомним, после того, как Путин запретил прямое авиасообщение с Грузией, а Роспотребнадзор выдвинул странные претензии к грузинскому вину, в Грузии решили возобновить хорошую традицию — встречать в аэропортах туристов вином.

Он также в прямом эфире выразил убежденность в принадлежности Крыма Украине, при этом отметил, что после аннексии жизнь на полуострове нисколько не улучшилась.

«Стоит куда-то России залезть — везде проблемы», — не скрывал эмоций россиянин.

По реакции ведущих можно было понять, что звонок стал для них полной неожиданностью, поэтому они поспешили оборвать связь со звонившим.

В сети появилось видео фрагмента эфира телеканала.

- Звонок в прямой эфир.



Можно просто физически ощутить как ведущие в этот момент откладывают серьезные килограммы кирпичей под себя — это видно даже по их глазам. pic.twitter.com/n8Mjh555K9 — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 25 июня 2019 г.

Напомним, после решения президента России Владимира Путина запретить авиасообщение с Грузией пользователи сети позлорадствовали — ведь такими темпами россиянам вскорости останется отдыхать разве что в Сирии или в аннексированном Крыму.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter