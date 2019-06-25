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В Москве мужчина угощал незнакомцев отравленной газировкой и грабил их: некоторые попали в реанимацию
Во вторник, 25 июня, в Москве был задержан подозреваемый в совершении серии ограблений на Хохловской площади. Эти преступления широко обсуждаются в российских соцсетях и СМИ последние недели две. Неизвестный знакомился со случайными людьми, заводил разговор и угощал их холодными напитками — газировкой или пивом. Жертвы, сделав пару глотков, теряли сознание. Преступник их грабил. Некоторых он избивал.
По данным полиции, пострадали не менее 24 человек, в том числе фоторедактор популярного интернет-издания The Village Людмила Чижова и бывший ведущий канала MTV Михаил Рольник, который сейчас находится в коме.
В больнице оказались все жертвы отравителя. Некоторые из них приходили в себя через сутки. Другие оставались без сознания несколько дней.
Все ограбления были совершены в июне. Преступник орудовал в скверах около Чистых прудов, на Хохловской площади, парке «Горка» и баре «Зинзивер».
Задержали его в квартире в Басманном районе Москвы. В ходе обыска найдены свертки с белым порошком. Вещество отправлено на экспертизу. Примечательно, что подозреваемого уже один раз задерживал, но отпустили под подписку о невыезде. После этого случаи отравлений возобновились.
Российские СМИ утверждают, что «грабитель с газировкой» — это 22-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат С. Его фотографию опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.
Ранее «ФАКТЫ» не раз сообщали о похожих преступлениях в Киеве. Например, весной 2019 года стало известно о банде таксистов-клофелинщиков, которые угощали пассажиров отравленным кофе, а потом грабили их.
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