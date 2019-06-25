Юридическое давление на Россию является эффективной стратегией победы, — Андрей Сенченко

Политика

Четкие механизмы достижения победы в войне с Россией озвучил лидер избирательного объединения «Сила права» Андрей Сенченко.

«Мы предлагаем обществу простую и эффективную стратегию победы в этой войне, и для этого не нужно идти на безумные жертвы и гнать танковые колонны в Крым и на Донбасс. Нужно давить на страну-агрессора не только военными методами, но и дипломатически, экономически, юридически, информационно. Ни предыдущая, ни нынешняя власть пока не обращает внимания на наши идеи, но мы, наверное, единственные, у кого есть реальные результаты юридической борьбы с РФ. В частности, уже сейчас арестовано российских активов на общую сумму 3,5 миллиарда долларов», — рассказал в интервью «Укринформу» Андрей Сенченко.

Политик объяснил, что каждый украинский гражданин, пострадавший от российской вооруженной агрессии, имеет право получить компенсацию за причиненный оккупантами вред.

«К сожалению, государство в этом направлении ничего не сделало… даже не провело инвентаризацию ущерба, причиненного украинцам. - говорит Сенченко, лидер „Силы права“, которая участвует в парламентских выборах. — А вот если вы зайдете на сайт нашего общественного объединения, то увидите там более 1000 судебных решений по вопросам убытков, причиненных украинцам в результате российской агрессии. И для того, чтобы вся эта деятельность была более успешной, для того, чтобы люди скорее получили компенсацию, нужно многое менять в украинской власти».

По словам политика, стратегия юридического наступления на оккупанта была разработана еще в 2014 году. Позже волонтерская деятельность переросла в общественное объединение.

«Мы работаем с пострадавшими гражданами, помогаем собрать все необходимые документы для того, чтобы подготовить иски против государства-агрессора. У нас работают 200 профессиональных юристов. И, кстати, услуги бесплатные. Мы смогли дожать украинских парламентариев, чтобы они полтора года назад наконец-то внесли изменения в закон и освободили таких граждан от уплаты судебного сбора. А теперь мы создали партию … Работаем не на пиар, а на результат. Когда наша партия зайдет в парламент, мы будем знать, что делать — юридические механизмы давления на РФ давно отработаны», — отметил Сенченко.

Примером работы такого механизма политик назвал решение Соломенского районного суда Киева, который постановил взыскать с России более одного миллиона гривен в пользу журналистки Анны Андриевской, пострадавшей от аннексии Крыма.

«Не нужно ждать, что РФ признает решение украинского суда. Украина имеет много соглашений о взаимодействии в сфере правосудия с большинством стран мира. Решение украинского суда может быть выполнено на территории стран, с которыми есть такие соглашения. Арестовано может быть любое имущество, принадлежащее российским государственным компаниям», — подчеркнул Сенченко.

Напомним, в конце мая один из главных соратников Юлии Тимошенко Андрей Сенченко заявил о выходе из ВО «Батьківщина». В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и стратегом в вопросах деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Политик сосредоточился на формировании собственного избирательного объединения — «Сила права», которое предлагает четкие механизмы достижения победы в войне с Россией.

Фото ИА «Укринформ»



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