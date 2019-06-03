«Спільна справа» и «Сила права» объединяются, — Данилюк

Политика

Координатор общественного движения «Спільна справа» Александр Данилюк заявил о намерении организации участвовать в новом парламенте в формировании коалиции, которая будет противодействовать российскому реваншу. При этом в ходе избирательной кампании «Спільна справа» планирует координировать свои действия с общественным движением «Сила права» Андрея Сенченко, о чем была достигнута договоренность на встрече.

По словам Данилюка, политсилы объединены общим видением того, что Россия является агрессором в Крыму и на Донбассе, а представители режима Януковича — предателями Украины и агентурой РФ.

«Россия должна ответить за все преступления, совершенные против украинского народа. Каждый квадратный сантиметр украинской земли и моря должен быть возвращен, а ущерб, нанесенный Украине и украинцам полностью возмещен. Отказ от этого является предательством национальных интересов и надругательством над памятью погибших защитников Украины. Ответственность за российскую агрессию против Украины и ее ужасные последствия несут политические силы, сформированные представителями режима Януковича. Эти силы являются пятой колонной и стремятся к восстановлению контроля РФ за нашим государством с целью дальнейшего уничтожения ее соборности и независимости. Формирование парламентской коалиции с такими политическими силами неприемлемо и является компромиссом с агрессором», — написал Данилюк.

Также он обнародовал следующие приоритеты будущего политического объединения: европейская и евроатлантическая интеграция, вхождение Украины в двадцатку развитых стран мира.

Руководители движений «Спільна справа» и «Сила права» договорились, что ключевым критерием определения эффективности государственного управления должен быть индекс счастья ООН: «Стратегической целью существования украинского государства должно быть создание условий для развития украинской нации, самореализации и счастья каждого украинца. Этой цели должна быть подчинена вся государственная политика».

Александр Данилюк — один из участников Революции достоинства. С началом войны сосредоточился на вопросах национальной безопасности и обороне. В 2014-м — советник министра обороны. Участвовал в боевых действиях на Донбассе. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне.

Андрей Сенченко — до недавнего времени один из соратников Юлии Тимошенко, эксперт по оборонной тематике, деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Его позиционировали как кандидатуру на должность министра обороны от ВО «Батьківщина», но политик заявил о выходе из партии. Сенченко — председатель общественного правозащитного движения «Сила права», работает над международным признанием РФ как агрессора. Комендант Октябрьского дворца во время Революции достоинства, в 2014 году был в. и. о. заместителя главы Администрации президента Украины, считается организатором водной блокады Крыма.

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