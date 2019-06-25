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Шоу-бизнес

Леся Никитюк с оголенным животом выбирает новое авто (фото)

12:46 25 июня 2019 222
Леся Никитюк
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная телеведущая Леся Никитюк, объявившая ранее розыгрыш своего автомобиля, который подарила своей фанатке, на некоторое время осталась без машины. Теперь телезвезда решила обзавестись новым авто. Об этом она рассказала в Instagram. Леся в соблазнительном облегающем мини-платье с оголенным животом опубликовала несколько снимков на фоне роскошных авто премиум-класса и спросила у подписчиков, какой из представленных автомобилей подходит ей больше.

Поклонники разошлись во мнении по поводу авто, а вот в том, что Леся потрясающе выглядит, согласны абсолютно все. Подписчики засыпали ее комплиментами и отметили, что она украсит любой автомобиль.

Ранее Леся Никитюк похвасталась упругой попой во время отдыха в загородном комплексе. Сейчас она снимается в новом телевизионном проекте, ведущей которого стала и демонстрирует яркие наряды.

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