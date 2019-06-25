Леся Никитюк с оголенным животом выбирает новое авто (фото)

Шоу-бизнес

Популярная телеведущая Леся Никитюк, объявившая ранее розыгрыш своего автомобиля, который подарила своей фанатке, на некоторое время осталась без машины. Теперь телезвезда решила обзавестись новым авто. Об этом она рассказала в Instagram. Леся в соблазнительном облегающем мини-платье с оголенным животом опубликовала несколько снимков на фоне роскошных авто премиум-класса и спросила у подписчиков, какой из представленных автомобилей подходит ей больше.

Поклонники разошлись во мнении по поводу авто, а вот в том, что Леся потрясающе выглядит, согласны абсолютно все. Подписчики засыпали ее комплиментами и отметили, что она украсит любой автомобиль.

Ранее Леся Никитюк похвасталась упругой попой во время отдыха в загородном комплексе. Сейчас она снимается в новом телевизионном проекте, ведущей которого стала и демонстрирует яркие наряды.

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